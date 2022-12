Copa do Mundo acabou? 'Lembrete' para o Mundial feminino viraliza na web

Seleção Brasileira Feminina: post do jornalista conta com mais de 30 mil curtidas (foto: Lucas Figueiredo / CBF)



O formato dos jogos é igual ao torneio masculino , que consiste nas oitavas, quartas e semifinais e final. Até o momento, 29 países já conseguiram uma vaga na competição, incluindo o Brasil, que está no Grupo F, ao lado de França, Jamaica e o time vencedor das partidas entre Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné ou Panamá.

Leia mais: Bem-vindas ao país do futebol? Desafios das mulheres que vivem do esporte

No fio, o jornalista Caê Vasconcelos citou uma lista de razões pelas quais esta Copa do Mundo feminina será especial. “Vai ser a primeira copa desde que as atletas das seleções do Brasil e dos EUA conseguiram equiparar seus salários com os jogadores das seleções masculinas”, comentou.

“Vai ser a primeira copa sem o ícone que é a Formiga e muito provavelmente a última copa da Marta, a maior jogadora de todos os tempos (se ela estiver bem e for convocada né, ajuda nóis aí, Pia)”, escreveu em referência a Pia Sundhage, treinadora da seleção brasileira.



curtiu a copa do mundo em todos os seus detalhes? então te deixo um convite: de 20 de julho a 20 de agosto de 2023 vai rolar a copa do mundo feminina. essa copa vai ser especial e eu te conto os motivos. segue esse fio %uD83E%uDDF6



(imagem meramente ilustrativa, escalação é com a Pia) pic.twitter.com/azxQBxtxDp %u2014 caê vasconcelos %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%u26A7%uFE0F (@caevasconcelos) December 20, 2022

O post conta com mais de 30 mil curtidas.

tô torcendo demais pro Brasil trazer essa taça, mas, mesmo se não der, as meninas merecem toda a nossa torcida pq, mesmo com essas conquistas, ainda existe um abismo entre o apoio e o dinheiro investido no fut feminino em relação ao masculino - mas nunca faltou o belo futebol. %u2014 caê vasconcelos %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%u26A7%uFE0F (@caevasconcelos) December 20, 2022



Com a final da Copa do Mundo do Catar, em que a Argentina levou a taça de campeã, um jornalista viralizou no Twitter ao convidar seguidores a assistirem a Copa do Mundo feminina, em 2023. O campeonato será na Austrália e Nova Zelândia e será a primeira edição com 32 seleções.