Bem-vindas ao país do futebol? Desafios das mulheres que vivem do esporte

Mudanças são precisas para que haja igualdade no meio do futebol (foto: Thais Magalhães/CBF - 25/7/22)



Com a sede da competição no Catar, algumas curiosidades culturais sobre o Oriente Médio vieram à tona, como por exemplo, a proibição de mulheres nos estádios em alguns países, como é o caso do Irã. Esse fato pode chocar muito na cultura brasileira, mas o machismo no Brasil, no meio do futebol, ainda é gritante.

Apesar da evolução no decorrer dos anos, é preciso muitas mudanças para que haja igualdade no meio do futebol. O desrespeito, assédio e até violência contra a mulher, são constantes nos estádios.





“A gente precisa de condições para que a mulher esteja no estádio. Em uma das minhas colunas eu escrevi ao torcedor: 'A mulher que está ali no estádio não está lá para você. Nem por você. Ela está lá como você. E, muitas vezes, apesar de você’, então tem muita mulher que vai aos jogos em grupos de mulheres, que vai sozinha, porque gosta muito daquilo. Ela tem o mesmo direito de estar lá que o homem e ninguém vai lá pegar no homem”, comenta Kelen.





A emoção de estar em uma Copa do Mundo

Giordana Fogaça é brasileira e vive no Catar desde 2018. Apesar de torcedora do Grêmio desde pequena, sua paixão pelo futebol se despertou com a seleção na Copa de 2022.

Em seu perfil no Instagram, a comunicóloga faz posts sobre a experiência de estar presente no evento e desvenda os mistérios sobre viver no país. Para o podcast do DiverEM, Giordana conta sobre como enxerga o machismo ao redor do mundo e como foi ver iranianas indo a um estádio pela primeira vez, na partida Irã x Inglaterra









podcast DiversEM é uma produção quinzenal dedicada ao debate plural, aberto, com diferentes vozes e que convida o ouvinte para pensar além do convencional. Cada episódio é uma oportunidade para conhecer novos temas ou se aprofundar em assuntos relevantes, sempre com o olhar único e apurado de nossos convidados.