Alice Pataxó é indicada como uma das mulheres mais influentes do mundo

Alice Pataxó, de 21 anos, está na lista das 100 mulheres mais influentes do mundo da BBC (foto: Reprodução/Instagram)



Alice Pataxó é um dos nomes na lista das 100 mulheres mais influentes do mundo em 2022 pela BBCA. A ativista do clima, jornalista e influencer aparece na lista com as brasileiras Erika Hilton, primeira mulher trans negra a ser eleita deputada federal no Brasil, e a senadora Simone Tebet. Alice Pataxó é um dos nomes na lista das 100 mulheres mais influentes do mundo em 2022 pela BBCA. A ativista do clima, jornalista e influencer aparece na lista com as brasileiras Erika Hilton, primeira mulher trans negra a ser eleita deputada federal no Brasil, e a senadora Simone Tebet.

A indígena comemorou a indicação agradecendo pelo reconhecimento da luta e conquistas dos povos indígenas. Disse ainda que é uma alegria estar ao lado de mulheres com histórico de luta pela verdade, dignidade e pelos Direitos Humanos, citando Erika Hilton, Billie Eilish e Malala.





“Agradeço e choro de emoção ao citar minha aldeia, que entende minha ausência, que sofre e sorri comigo, que entende a importância de viver essa luta (ainda que um pouco distante de casa)”, escreveu Alice em sua conta no Instagram.

Ativista indígena

Natural de Prado, Sul da Bahia, Alice é jornalista e criadora de conteúdo nas redes sociais. No YouTube criou o canal Nuhé, usando o termo que se refere à resiliência dos povos indígenas no Brasil, onde trata da defesa dos biomas brasileiros, debate a demarcação de terras indígenas e busca difundir conhecimentos sobre os povos indígenas e seus costumes, em especial os Pataxós, etnia a qual pertence.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alice Pataxó %uD83C%uDFF9 (@alice_pataxo)



Em 2021 participou da 26ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 26), em Glasgow, na Escócia, e foi homenageada com o troféu Transforma MIAW, prêmio da MTV em reconhecimento a pessoas que impactam positivamente a sociedade.

A indicação à lista de 100 mulheres mais influentes do mundo é um reconhecimento por dar visibilidade sobre como as recentes políticas ambientais e agrícolas do governo brasileiro ameaçam os direitos indígenas à terra e por sua busca em desafiar as visões coloniais sobre as comunidades indígenas lançando luz sobre os assassinatos de ambientalistas.