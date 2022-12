Estátua de Mãe Stella de Oxóssi é incendiada em Salvador e ato é visto como intolerância religiosa (foto: Reprodução/Instagram)



Na madrugada deste domingo (01/12), a estátua de Mãe Stella de Oxóssi, localizada na avenida que leva o nome da ialorixá em Salvador, foi alvo de vandalismo ao ser incendiada. O ato foi entendido como intolerância religiosa e tipificado pela Policia Civil como "ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo".



“Lamentável o incêndio criminoso na estátua de Mãe Stella de Oxóssi, ocorrido nesta madrugada. Não é a primeira vez que esse símbolo passa por uma situação de vandalismo atrelado à intolerância religiosa. Estamos apurando o caso para que os responsáveis sejam identificados e punidos”, escreveu Bruno Reis, prefeito de Salvador.

O boletim de ocorrência foi registrado pela Fundação Gregório de Mattos (FGM) na 12ª Delegacia, em Itapuã, que também solicitou à Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) a remoção da obra incendiada para recuperação, o que deve ser consentido após a perícia.



Veja as reações nas redes sociais:



Lamentável o incêndio criminoso na estátua de Mãe Stella de Oxóssi, ocorrido nesta madrugada. Não é a primeira vez que isso acontece e a pergunta que fica é: até quando a intolerância prevalecerá no nosso país? Na nossa cidade? pic.twitter.com/D1JVfX5YlJ %u2014 Olodum Oficial (@OlodumOficial) December 4, 2022



Monumento em homenagem à Mãe Stella de Oxóssi, uma das principais mães de santo do país, foi queimado nessa madrugada em Salvador. Isso é um ataque não só a população preta, mas as religiões de matriz africana. A gente precisa proteger tudo que diz respeito a memória do povo. pic.twitter.com/EinOPjUU6U %u2014 Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) December 5, 2022



A intolerância contra as religiões de matriz africana é inadmissível numa sociedade democrática. A escultura de Mãe Stella de Oxóssi, feita por Tatti Moreno, que atearam fogo esta manhã em Salvador vira agora, para nós, povo de candomblé,simbolo de resistência. #maestelladeoxossi pic.twitter.com/Hh0yZ6Vqb8 — Daniela Mercury (@danielamercury) December 4, 2022

Histórico de depredação

A homenagem à Mãe Stella de Oxóssi foi confeccionada em resina de poliéster e fibra de vidro pelo artista plástico Octavio de Castro Moreno Filho, mais conhecido como Tatti Moreno, e instalada em abril de 2019. Em setembro de 2019, as duas obras foram pichadas, e os responsáveis não foram presos.





Também em 2019 a escura que representa Oxumaré foi degradada e teve um dos braços arrancados. A peça faz parte de uma instalação de Tatti Moreno no Dique do Tororó representando Oxalá, Iemanjá, Oxum, Ogum, Oxóssi, Xangô, Nanã e Iansã nas águas, cada uma com sete metros de altura.

Os outros quatro monumentos representando Oxumaré, Ossain, Logun-Edé e Ewá, com 3,5 metros, encontram-se na calçada de entorno do dique. Todas as obras passaram por restauração em 2021.

Mãe Stella de Oxóssi

Maria Stella de Azevedo Santos, mais conhecida como Mãe Stella de Oxóssi, é considerada uma das maiores ialorixás do país e grande conhecedora dos cultos e tradições do candomblé.

Natural de Salvador, faleceu aos 93 anos, em dezembro de 2018. Mãe Stella foi a quinta ialorixá do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, um dos mais tradicionais da Bahia.





Oxóssi, uma das principais entidades do candomblé, era o orixá de cabeça de Mãe Stella. Representando o conhecimento e as florestas, Oxóssi é representado pela figura de um homem portando um arco e flecha.





Apesar de sua importância no candomblé, Mãe Stella de Oxóssi defendia os princípios da liberdade religiosa para todos as crenças.





“O Estado é laico. Em Salvador existem símbolos, monumentos e logradouros enaltecendo religiões judaico-cristão. O monumento em homenagem a Mãe Stella de Oxóssi, é uma das poucas referências da religião do candomblé, como as estatuas do Dique do Tororó, onde reafirma-se nossa religião, que deve ser respeitada, e não apenas tolerada. Respeito sim, tolerância não”, afirma pronunciamento da Rede de Mulheres de Axé do Brasil.