Grupo de Capoeira Cultura Mineira se apresentará no evento (foto: Divulgação)



Neste domingo, dia 20 de novembro, data em que se comemora o Dia da Consciência Negra, será realizado o painel “Como podemos contribuir para uma sociedade antirracista?”. O evento tem o objetivo de valorizar, difundir, fortalecer e preservar a arte de matriz africana.



Também haverá apresentação de capoeiristas do Grupo de Capoeira Cultura Mineira e de dois blocos de carnaval. Além disso será vendida uma feijoada, prato que remete à herança culinária dos africanos. O valor arrecadado será revertido para os projetos que a Kolping Padre Teodoro desenvolve.





“Essa discussão, com as pessoas que pontuam a temática do antirracismo, é para conscientizar que temos que ter um papel de protagonismo no processo, desmitificar o racismo estrutural que está subliminar e presente na vida das famílias”, explica Elson Santana, presidente Kolping Padre Teodoro.





Há um entendimento de que, mais que não ser racista, é necessário que a sociedade seja antirracista, ou seja, se posicione de forma ativa no combate ao racismo no Brasil e no mundo. Dessa forma, o antirracismo se torna uma luta de todos.









“O evento tem o objetivo de colocar em vanguarda essa reflexão. Esse tema tem que ser debatido sim, e que ano que vem a gente possa colocar isso no nosso calendário”, afirma Elson.

A Kolping

O evento é uma promoção da Kolping Padre Teodoro da Vila Belém, entidade fundada em 6 de maio de 1849 em Colônia na Alemanha pelo Padre Adolfo Kolping. A entidade chegou no Brasil em 1923, em São Paulo, onde foi instabala a primeira Comunidade Kolping do Brasil. A Kolping Padre Teodoro da Vila Belém foi fundada em 7 de setembro de 1978.





A Kolping Brasil é uma associação sem fins lucrativos, que oferece cursos de capacitação profissional, programas e projetos de ação de formação nas áreas de renda, social, familiar, educacional, cultural, recreativa, esportiva e meio ambiente, visando principalmente melhorar a família, o trabalho e a sociedade.





SERVIÇO





Evento: “Como podemos contribuir para uma sociedade antirracista?”

Local: Rua Barbosa, 355, bairro São Salvador, Belo Horizonte

Data: 20 de novembro, a partir das 9h

Valor: gratuito





Programação

9h – Abertura oficial contará com um ato de resistência realizado por jovens do

“Projeto Preparando o Futuro”

10h – Palestra sobre “Educação antirracista – O que é? Como fazer?”, Cristina Tadielo,

Tatiana Pauline Fernandes e Zaira Jesus Pereira da Casa das Pretas.

11h – Palestra com Rafael Gregório e Júnia Soares da Silva – “Antirracismo e famílias

inter-raciais”

12h – Palestra Rimada com Tamara Franklin

14h30 – Roda de Capoeira com o Grupo de Capoeira com o Grupo de Cultura

15h30 – Apresentação do Bloco Transborda

16h30 – Apresentação do Bloco da Língua