Mostrô Especial Feira Preta: programação celebra o mês da Consciência Negra

Funarte recebe a 15ª edição da Feira Mostrô nesta semana (foto: Funarte/Divulgação) A 15ª edição da Feira Mostrô (Mostra de Arte e Cultura Urbana de Gente que Ama o que Faz) acontecerá nesta sexta-feira (4/11), no sábado (5/11) e no domingo (6/11) no espaço da Funarte. O evento, que nasce com a ideia de celebrar o Dia da Consciência Negra (20/11), agregando às celebrações de 15 anos do Minas Trend, terá uma programação diversa e extensa com exposições, bate-papos sobre cultura negra, espetáculos artísticos, espaço zen, espaço dedicado à beleza afro-brasileira e shows.









A Mostrô tem a proposta de valorizar a economia criativa de Minas Gerais ao dar visibilidade ao trabalho de artistas, produtores e trabalhadores da cultura e evidencia diferentes linguagens artísticas, como artesanato, gastronomia, design e literatura. É realizada pela "Da Terra Gestão Cultural" e tem o apoio institucional do Museu Mineiro, do Arquivo Público Mineiro e do Museu das Minas e do Metal | Gerdau.









A abertura da Mostrô Especial Feira Preta, que acontecerá na sexta-feira a partir das 10h, trará um Desfile de Moda Afro e um Happy Hour em homenagem aos 15 anos do Minas Trend. No sábado, o evento contará com a apresentação do Bloco de Carnaval Rock Nejo; show do Grupo de Rap 100 K O; além de um bate-papo com José Vitor “Mestre Mucambo”, que é ativista, artesão, capoeirista e capitão e rei congo do grupo Irmãos do Quilombo. No domingo, para encerrar a feira, haverá a apresentação “Maracartu, O Banque Mar do Morro”.





Em todos os dias, a Mostrô Especial Feira Preta contará com o “Espaço Beleza: tranças, Corte a Seco e Make”; o “Espaço Zen - Janaina Ferreira”, que promove uma Quick Massage com o público do evento; e o “Espaço da Associação Cultural Odum Orixás”, que trabalha com a cultura afro-brasileira desde 1972.





Destaques da feira

A Feira Mostrô também terá um bate-papo com a jornalista, atriz e integrante do coletivo afro Flor dos Palmares Bárbara Lourenço sobre “a importância da auto-imagem da mulher preta e como isso influencia na forma com que a sociedade a enxerga”. A proposta é trazer uma reflexão sobre a retomada da autoestima da mulher preta com o objetivo de trabalhar o próprio poder delas para que assumam suas raízes.





Além disso, a exposição “Mostra Autenticidades e Diáspora África Brasil”, dos artistas José Geraldo da Silva e Rodney Nicomedes, também estará disponível para visitação com 21 obras que buscam traduzir o Atlântico como canal das diásporas e que trouxeram milhares de africanos e suas culturas para o Brasil. Os trabalhos resgatam as rupturas e renascimentos desde as ancestralidades desses povos e como suas culturas resistiram e permaneceram na formação identitária destas comunidades.





Outro destaque é a Saboaria Referência, que relançará a marca durante o evento com uma linha para Fast Skincare, destinado às mulheres que têm uma vida agitada e pouco tempo para cuidar de si. Haverá uma ação de ativação com uma plataforma 360° nos dias 4 e 5 para que visitantes possam fazer vídeos para as redes sociais.





A Feira Mostrô também terá a DJ Fê Lins, que promoverá a discotecagem do evento. Ela, que é curadora musical da feira, tem um trabalho de pesquisa que permite oferecer tendências e estilos passando por várias décadas da música nacional e fará um set recheado de brasilidade e mineiridade.





Dentre os participantes desta edição estão os expositores Nó; La Dulceria; Mãe da Lua; Amarilia; Mães Gentis; Zaida Sodré; Verde in Vida; Gláucia Inês; De Corpo, Casa y Alma; Cores & Encantos; Cor da Terra; ConArtes; Care Lab – Cosméticos Naturais; e Calmaria.





A feira também contará com a participação da Editora Aletria, especializada em literatura infantil, que fará um espetáculo de contações de histórias nos dias 5 e 6 entre 11h e 12h.





A Funarte também promoverá oficinas e espetáculos artísticos nos três dias de Mostrô.





Serviços

MOSTRÔ – MOSTRA DE ARTE E CULTURA URBANA DE GENTE QUE AMA O QUE FAZ

MOSTRÔ ESPECIAL FEIRA PRETA

Datas de realização: 04, 05 e 06 de novembro de 2022 (sexta, sábado e domingo)

Horário: das 10h às 19h

Local: Funarte (Rua Januária, 68 - Centro, Belo Horizonte/ MG)

Entrada Gratuita