Seminário aborda contribuição da população negra na culinária de BH

Na próxima quarta-feira (19/10), o Centro Cultural Venda Nova receberá o seminário “Afro-gastronomia: sabores e saberes ancestrais” entre 9h e 16h30. O evento, que discutirá sobre o alimento como forma de resistência, foi idealizado por Kelma Zenaide, descendente do quilombo de Pinhões, especialista em literatura africana e afro-brasileira e culinarista.





De acordo com Kelma, a ideia do evento partiu do desejo de comunicar à sociedade de que a comunidade negra no Brasil está ciente de que seus saberes tradicionais vêm sendo plagiados desde o período que antecede a travessia de seus povos do Atlântico. “Surgiu a necessidade de sair do anonimato. Nós, mulheres negras em diáspora, somos multiplicadoras dos saberes que nossos ancestrais trouxeram do continente africano. Não só alimento para ‘encher o bucho’, mas também alimento que cura a alma e que liberta”, explica ela.









“Brincar de fazer comidinha sempre foi coisa séria para mim. Minha felicidade de criança era ajudar meu avô a rechear e costurar corações de boi. Já adulta e dona de comércio, comecei a questionar o motivo pelo qual os pratos feitos no quintal da minha casa não tinham valor comercial, já que eram tão bons. A partir disso, resolvi criar a Kitutu: Gastronomia Afro-brasileira, uma iniciativa para tornar as mulheres negras protagonistas de seus saberes culinários e gerar renda através da gastronomia inspirada na tecnologia ancestral e afetiva”, conta a culinarista.





Com um workshop, duas mesas de debate e encerramento com intervenção poética, o seminário acontecerá de maneira gratuita, mas é necessário realizar inscrição prévia através do Sympla. Confira a programação completa:

Centro Cultural Venda Nova

Quarta-feira, 19 de Outubro

9h - Abertura com Café Quilombola





9h30 - Workshop - Madu/kitandu





11h às 13h - Mesa 1: Empreendedorismo Afro-gastronômico: receita ancestral fomentado por quem?





14h às 16h - Mesa 2: A Presença Afro-gastronomia nos eventos populares de Belo Horizonte.





16h às 16h30 - Encerramento: Intervenção poética - Menino Jazz

