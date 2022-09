'Pobre, preto e favelado': mulher é presa por injúria em ônibus de BH

BE

Suspeita informou à PM que é funcionária da Cidade Administrativa (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Uma mulher foi presa na manhã desta sexta-feira (2/9) suspeita de cometer injúria racial dentro de um ônibus na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. De acordo com testemunhas, ela interrompeu uma conversa e proferiu ofensas a um passageiro.









A policial que estava no coletivo informa que a vítima se manteve calma e disse que já estava acostumada com esse tipo de ofensa. O motorista do ônibus se dispôs a testemunhar o ocorrido.





De acordo com o boletim registrado pela PM, a vítima conversava com o motorista do coletivo e mais um passageiro sobre uma parábola que discutia a desigualdade social.





À PM, a suspeita afirmou que pediu licença para entrar no assunto e, segundo ela, disse que vivemos em uma sociedade em que “pessoas pobres, pretas e de periferia já estão com um lugar marcado”. A mulher afirma que a policial entrou no ônibus enquanto ela falava e só ouviu a frase de forma isolada.





Suspeita e vítima foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi finalizada.





A reportagem procurou a Polícia Civil e o Governo de Minas para saber os desdobramentos do caso, mas, até a última atualização desta matéria, não obteve resposta.

Qual a diferença entre racismo e injúria racial?

Apesar de ambos os crimes serem motivados por preconceito de raça, de etnia ou de cor, eles diferem no modo como é direcionado à vítima. Enquanto o crime de racismo é direcionado à coletividade de um grupo ou raça, a injúria racial, descrita no artigo 140 do Código Penal Brasileiro, é direcionada a um indivíduo específico e classificada como ofensa à honra do mesmo.

Penas previstas por racismo no Brasil

A Lei 7.716 prevê que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, ou seja, não prescreve e pode ser julgado independentemente do tempo transcorrido. As penas variam de um a cinco anos de prisão, podendo ou não ser acompanhado de multa.

Penas previstas por injúria racial no Brasil

O Código Penal prevê que injúria racial é um crime onde cabe o pagamento de fiança e prescreve em oito anos. Prevista no artigo 140, parágrafo 3, informa que a pena pode variar de um a três anos de prisão e multa.





Como denunciar racismo?

Caso seja vítima de racismo, procure o posto policial mais próximo e registre ocorrência.

Caso testemunhe um ato racista, presencialmente ou em publicações, sites e redes sociais, procure o Ministério Público e faça uma denúncia.