'O meu cabelo é bem bonito. É black power e bem pretinho', ensina professor

Allan começou a dar aulas para a educação infantil em 2020. (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Allan de Souza, professor da Educação Infantil da rede municipal do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais com um vídeo, em que seus alunos cantam uma música antirracista composta por ele. “O meu cabelo é bem bonito. É black power e bem pretinho. O do João também é bonito, é amarelo e bem lisinho. O da Vitória é uma gracinha, cor de chocolate e feito de trancinha”, cantam no vídeo.

Allan é professor de português e literatura, e já dava aulas para turmas de alunos mais velhos. Porém, desde 2020, leciona para crianças da educação infantil. “Tudo isso vem de um trabalho de longa data. Conversando com outros professores da turma, resolvi escrever essa canção para testar e ver como reagiriam. Foi simplesmente maravilhoso”.

Além de professor, ele trabalha como cantor, compositor e poeta . “ Eu presenciei uma situação de intolerância religiosa em uma turma de alunos mais velhos, e aquilo me deu um start. Já vinha pensando em trazer essa linguagem de comunicação com os mais novos nesse sentido”.

De acordo com ele, a música é um elemento que está acostumado a usar em seus processos de ensino e aprendizagem, por isso, compôs a canção. “A escola e os pais apoiaram totalmente. Foi maravilhosamente bem-recebido. Trabalho com educação há 11 anos, e essa abordagem sempre esteve nas minhas aulas.”

O efeito da música nas redes sociais foi muito grande. Várias pessoas fizeram duetos com o vídeo, e reagiram elogiando a atitude do professor. Allan conta que ficou surpreso com tanto sucesso.

O educador explica que o efeito da música nas crianças foi muito satisfatório, pois eles ficaram felizes em participar da composição e da transformação de pensamento. “ Eles ainda são crianças e não entendem bem a dimensão, mas eles deram entrevista e viram que todo mundo assistiu. A música está na voz deles, estão contentes demais. Isso vai ficar no imaginário e no processo de formação social de forma significativa”.

Por fim, ele argumenta que é fundamental que questões de diversidade sejam trabalhadas com as crianças e jovens na escola, e é essencial que os professores sejam orientados para lidar com as diversas possibilidades de pensamento com os quais podem se deparar. “ É ideal para impedir determinadas violências, como racismo e abusos. Essas coisas não podem acontecer mais, porque isso traumatiza a criança e prejudica o seu desenvolvimento pleno”.

