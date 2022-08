Atriz de 'Pantanal' utiliza termo racista e é corrigida por apresentador

Marcela Fetter diz "ovelha negra" e é corrigida por Manoel Soares (foto: TV Globo/Reprodução) No programa “Encontro”, da manhã desta quarta-feira (10/8), o apresentador Manoel Soares interrompeu e corrigiu, ao vivo, um termo racista utilizado pela atriz Marcela Fetter durante uma conversa sobre seu papel na novela “Pantanal”. A atriz, que interpreta Érica, falava sobre a relação da personagem com a família quando se referiu a ela como “ovelha negra da família”.









Logo que terminou sua fala, Manoel Soares a interrompe de maneira sutil para falar “ou branca”. A atriz, sem jeito, concorda, e Tati Machado dá uma risada para descontrair; assista ao momento abaixo.









Após a abolição da escravatura no Brasil – o último país das Américas a fazê-lo – não houve auxílio às pessoas pretas anteriormente escravizadas. Sem políticas públicas que as integrassem à sociedade, estavam sujeitas a um ambiente extremamente competitivo que não as aceitava.





“Muitas expressões racistas foram herdadas dessa época. Quando uma pessoa pretende se desfazer do trabalho de alguém, é chamado de ‘serviço de preto’, por exemplo”, explica o historiador Sérgio Henrique, formado pela Unesp (Universidade Estadual Paulista).





Termos que utilizam a palavra “negro(a)” como algo negativo, pejorativo, prejudicial ou ilegal também são consideradas racistas pela associação de cores escuras a coisas nocivas, como é o caso de “mercado negro”, “magia negra”, “lista negra” e, no caso do programa “Encontro”, “ovelha negra”.





Neste último caso, a ovelha considerada “padrão” seria a branca, enquanto as restantes, negras, seriam destoantes e, portanto, passíveis de desprezo.





Com o programa transmitido ao vivo, internautas logo se prestaram a publicar – e dividir – suas opiniões sobre o comentário de Manoel Soares em resposta à fala de Marcela Fetter; confira abaixo.





