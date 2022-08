O poder é nosso: Marvel lança projeto de visibilidade para artistas negros

A artista Crica se inspirou na ancestralidade e na da mulher negra para recriar o visual de Tempestade (foto: Reprodução/Marvel)



A Marvel, por meio da The Walt Disney Company Brasil anunciou nessa terça-feira (2/8) o lançamento do projeto “O Poder é Nosso”, primeira iniciativa da empresa desenvolvida especialmente para o Brasil. Baseada nos valores de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I), a iniciativa tem como objetivo de dar visibilidade para a população negra no mercado de trabalho artístico.



Foram selecionados cinco artistas brasileiros negros para recriar o visual de personagens negros da Marvel. São eles: Negritoo, responsável por recriar o visual do Pantera Negra, Luna B, responsável pelas Mulheres de Wakanda, Massai ficou com o Miles Morales, Crica com a Tempestade e DGOH com o Falcão. Os artistas terão liberdade para imprimir seu estilo nas artes e terão mentoria da estilista Jal Vieira.

Crica apostou em uma visão futurista de Tempestade, buscando fugir do padrão do que já foi feito com a personagem. “Eu sei que vários artistas já recriaram a Tempestade, e todos eram brancos”, afirma Crica. “Resgatei a ancestralidade de uma mulher forte”, completa.





As artes criadas irão fazer parte de uma coleção exclusiva da marca C&A com lançamento previsto para dia 23 de agosto. Parte dos lucros com as vendas destinados ao Preta Hub, organização que promove pesquisas, mapeamento e aceleração do empreendedorismo negro do Brasil. Em uma segunda etapa, as ilustrações serão usadas em outras linhas de produtos, como papelaria e brinquedos. A expectativa é que “O poder é nosso” seja um projeto contínuo.



*estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.