Freira interrompe ensaio por causa de beijo entre duas modelos

Modelos são repreendidas por freira por se beijarem para sessão de fotos (foto: Reprodução)

Duas modelos que se beijavam para uma sessão de fotos de uma revista foram separadas por uma freira que afirmava que aquela ação era "obra do diabo". O episódio ocorreu em Nápoles, na Itália, no último domingo (17/7).As modelos Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, famosas no país por estrelarem a novela "Mare Fuori", estavam prontas para iniciar o trabalho quando a religiosa se aproximou, separou as mulheres e evocou "Jesus, José e Maria".Integrantes da equipe que registravam as fotos disseram que anteriormente a mulher havia perguntado se eles haviam ido à missa naquele dia, ouvindo que 'não', e afirmou que os jovens eram os culpados pelo coronavírus.Em entrevista ao, do Reino Unido, o pároco local ressaltou que, assim como em toda sociedade, alguns membros, talvez da geração mais velha, não acompanharam a atualização dos pontos de vista da Igreja Católica.Desde 2013, o Papa Francisco vem fazendo acenos favoráveis à relação entre pessoas do mesmo sexo.