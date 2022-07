Parceria entre UFMG e PBH traça panorama da população LGBTQIA+ idosa em BH

A ideia da pesquisa é focar em um grupo invisibilizado. “É um público pouco estudado, por vários motivos, o que tem a ver também com a falta de interesse da sociedade em relação à saúde física e mental dos idosos LGBT", conta a socióloga e uma das coordenadoras do projeto Cyrana Veloso.

A pesquisa busca entender a história de idosos LGBTQIA+ que vivem na capital e as dificuldades enfrentadas por eles no dia a dia

De acordo com idealizadores do “ Longeviver ”, pessoas idosas LGBTQIA+ enfrentam esses estigmas na sociedade e são constantemente invisibilizadas.Esta é a primeira pesquisa realizada em Belo Horizonte que contempla este grupo.

De acordo com o painel de dados do Disque 100, de violações de direitos humanos, em 2021, mais de 74.980 denúncias de violência contra pessoas com mais de 60 anos foram registradas. Destas, 9.429 ocorreram em Minas Gerais, o que representa mais de um idoso sendo agredido de alguma forma a cada hora no estado.



Se constituem como forma de violência à pessoa idosa o abandono financeiro ou a exploração econômica, a violência física, a psicológica, a conjugal, a sexual, o abandono e a negligência, a autonegligência e o isolamento social.



“O idadismo, termo que significa preconceito contra idosos, suscita violências contra essas pessoas, e por serem LGBTQIA+, são ainda mais expostas às violências, como a LGBTfobia”, comenta Cyrana.



Como participar