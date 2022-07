Juiz autoriza que menina de 10 anos dispute campeonato escolar com meninos

Juiz autoriza que aluna participe com campeonato de futebol do Colégio Santa Rita de Cássia (foto: Reprodução Google Street View)

O juiz da 1ª Vara regional do Barreiro, Rodrigo Ribeiro Lorenzon, concedeu uma liminar para que Emanuelle Oliveira, de 10 anos, possa disputar o campeonato de futebol do Colégio Santa Rita de Cássia, em Belo Horizonte, que ocorre neste sábado (9/7).Na decisão, Lorenzon destacou que o "simples fato de não ter uma equipe feminina" não deve ser um impeditivo para que a jovem participasse da atividade escolar. Caso a decisão judicial não seja cumprida pela instituição de ensino, poderá ser aplicada uma multa de R$ 20 mil.A Justiça foi acionada pela mãe da menina, Daniele Alves de Oliveira Martins, após a escola não autorizar a participação da aluna por não ter como formar uma equipe feminina. Nas aulas de educação física a jovem já participava de atividades futebolísticas com os alunos homens, segundo a mãe.Durante a festa junina da escola, a mãe realizou um ato com a participação de outros pais sobre o direito das estudantes que tenham interesse em jogar futebol pudessem participar da atividade. Na época, a escola manteve a negativa de aceitar Emanuelle, o que fez com que a mãe da menina recorresse à Justiça.