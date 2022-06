Cantora Bruna Karla afirma que casamento gay é 'caminho de morte eterna'

Cantora Bruna Karla afirmou que há um caminho de libertação para pessoas LGBT (foto: Reprodução / Instagram)

A cantora gospel Bruna Karla está sendo criticada nas redes sociais após uma fala contrária ao casamento LGBT durante o podcast da influencer evangélica, Karina Bacchi. Em uma das falas, ela disse que não iria a um casamento entre dois homens e que o relacionamento homoafetivo seria o ‘caminho de morte eterna’.

Durante a entrevista, a cantora relatou que um amigo havia perguntado se ela iria ao seu casamento e ela disse que só iria se fosse com uma mulher. “Fui bem sincera e disse: ah, quando você se casar com uma mulher linda e cheia do poder de Deus, eu vou sim”. Em seguida, ela completou: “o dia que eu aceitar cantar em um casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a bíblia e sobre Jesus”.

Por fim, Bruna afirmou que há um caminho de libertação, insinuando uma “cura gay”. Nas redes sociais, os internautas criticam o posicionamento da cantora. Alguns também relembrar experiências pessoais de LGBTfobia dentro das religiões. Veja alguns tweets:

no final das contas a Bruna Karla foi sincera com a verdadeira visão dos crentes pra nós LGBTs.



é exatamente essa a visão: condenatória, de %u201Dlibertação%u201D e de fogo eterno.



meu ponto é: por qual motivo a visão dessa gente é relevante ou deve ser levada em conta? FODA-SE eles. %u2014 V I T T U (@euvittu) June 15, 2022

O negócio não é cancelar Bruna Karla por ser homofóbica, o negócio é cancelar os evangélicos de maneira geral por acreditarem completamente neste discurso. E pensar que se o Ceu for o lugar onde esse povo estará, então é lá que eu nunca vou querer estar na vida. https://t.co/yrzKQED23a %u2014 Numanice ???%uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%u26A7%uFE0F (@Numanice__) June 16, 2022

Vou aproveitar o gancho das falas de Bruna Karla e falar um negócio: Pq ser homossexual é algo condenável e as falas desses pseudos cristãos não são? Essa galera passa o ano todo aniquilando a vida dos homossexuais, deduzindo oq é certo e oq é errado + %u2014 ulalau (@karoolpst1) June 16, 2022

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria da cantora, mas até agora não obteve resposta.