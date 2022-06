Influencer zomba de vagas para autistas: 'Vai ter para gordo estressado?'

Após a fala, a mãe dela que está ao lado dela, chega a pedir para ela parar e ela responde: "Não tenho nenhum problema com autista. A vaga é tão colorida que achei que era para viado. Vaga para mim nunca tem", diz.

Após a repercussão, Larissa Rosa usou as redes para pedir desculpas. "Nossa desculpa, gente, de verdade. Preciso vir aqui e dizer que não foi uma brincadeira que eu me orgulho. Eu postei nos meus melhores amigos... lá tem 18 pessoas", escreveu.

Ela ainda postou um post no feed do Instagram em que diz que refletiu sobre o que falou e percebeu o quanto foi errado. "Me desesperei inicialmente com a repercussão da situação e com um bombardeio de mensagens revoltadas (com razão). Agora, entendo que a forma que me senti com esse turbilhão ainda não chega perto do que muitas mães e outros grupos sentiram ao ouvir as palavras infelizes que pronunciei", afirmou.