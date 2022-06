Rosane Kaingang ativista indígena brasileira é homenageada pelo Google

A ativista Rosane Kaingang se tornou uma figura importante para mulheres indígenas (foto: Reprodução/Doodle Google)







O recurso especial nas páginas iniciais do buscador Google, celebra nesta sexta-feira (3/6), Rosane Kaingang, uma das principais ativistas do Brasil. Ela foi a primeira mulher indígena a assumir uma coordenação geral na Funai, e enquanto viva lutou pelos direitos indígenas. Rosane morreu em 2016.





No mesmo 3 de junho, há 30 anos, acontecia no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi aí que Rosane Kaingang iniciou sua trajetória em favor dos direitos indígenas. Depois, ela se envolveu ainda mais nas discussões sobre a luta do povo, buscando investigar violações dos direitos contra os indígenas brasileiros e conquistar acesso à educação e serviços médicos para o grupo.





Na homenagem feita pela plataforma, é possível observar que a ativista é representada discursando ao lado de mulheres. Rosane Kaingang é uma das fundadoras do Conselho Nacional de Mulheres Indígenas do Brasil (CONAMI), e se tornou uma figura importante na criação de uma estrutura em que as mulheres indígenas pudessem se manifestar.





A ativista entrou na Fundação Nacional do Índio (Funai) chegando a ocupar o cargo de coordenadora geral de Desenvolvimento Comunitário. Foi quando usou sua influência para criar subsídios que visavam apoiar e incentivar a organização política e projetos dessas mulheres.





Com etnia indígena oriunda principalmente do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Rosane lutou contra um câncer durante três anos, e morreu aos 54 anos, em Brasília, em 2016.