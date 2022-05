Membro de grupo neonazista que ofendeu influencer é identificado em MG

Edmar Alteff Xavier, de 25 anos, foi identificado, nesta quarta-feira (25/5), em Minas Gerais (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um dos integrantes de um grupo neonazista que fez ataques racistas à uma ativista e influenciadora digital da cidade de Colatina, no Espirito Santo, foi identificado, nesta quarta-feira (25/5), em Minas Gerais. Edmar Alteff Xavier, de 25 anos, fez parte de uma ação que colocou a influencer Carol Inácio, de 26 anos, dentro de grupos preconceituosos no Whatsapp, nos quais ela recebeu mensagens racistas, no dia do aniversário dela.





Carol sofreu os ataques no dia em que fez 26 anos, em 8 de agosto de 2021. Na época, ela relatou que não conhecia nenhum dos integrantes dos gupos em que foi colocada - e um deles tinha 129 participantes, com números de telefone de diversos estados e até mesmo de outros países.





Edmar prestou depoimentos em fevereiro à Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e afirmou que já fez parte do grupo "Realities - Red Pill@opressor", mas que já havia saído dos grupos. "Sobre o tal grupo 'neonazista' quando entrava, era para colher informações para denunciar", afirmou ele ao O Globo.





O caso segue em investigação e Edmar Alteff Xavier não foi preso.