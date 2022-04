Aplicativo facilita o acesso de deficientes visuais à conteúdo jornalístico

Equipe desenvolve pesquisa sobre acessibilidade de notícias para pessoas cegas que gera aplicativo inclusivo (foto: Niedja Dias/Unicap)





O aplicativo Lume permite acesso de pessoas com deficiência visual a conteúdos jornalístos. A ferramenta foi lançada, nesta segunda-feira (11/04) e faz parte do projeto “Acessibilidade jornalística – um problema que ninguém vê”, desenvolvido pela agência Marco Zero Conteúdo e pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), que também conta com uma pesquisa sobre acessibilidade e inclusão. A acessibilidade foi uma das preocupações que guiou a criação do aplicativo de notícias no Estado de Minas também.









Os desafios nas plataformas

Em entrevistas com 17 pessoas com diferentes níveis de cegueira ou baixa visão, foi verificado que o celular é a ferramenta mais utilizada pelo grupo, sendo o Whatsapp indicado como o aplicativo de comunicação mais acessível. Entretanto, todos os entrevistados já foram vítimas de fake news recebidas pelo aplicativo de conversa. Já o Instagram foi apontado como o aplicativo menos acessível por 13 participantes, por ser uma plataforma baseada em imagens e desenvolvida para pessoas com visão plena.





O acesso às plataformas é feito principalmente por meio das funcionalidades do Google Chrome e de aplicativos de leitores de telas nos celulares como Talback, Sullivan e Dosvox. Além da falta de implementação de audiodescrição e formatos alternativos de consumo das notícias, foi identificado que elementos como publicidades, anúncios, cookies, pop ups, spam e plugins prejudicam a leitura dos conteúdos.

Cerca de 10% do conteúdo é acessível





O aplicativo do Estado de Minas foi criado guiado pela premissa de acessibilidade. Ele permite a leitura das notícias, inclusive das legendas. Em 53 organizações jornalísticas participantes, de todas as regiões do Brasil, 98,1% não contam com pessoas com deficiência visual em suas equipes.

Cerca de 90,6% dos conteúdos produzidos não são destinadas a esse público, sendo que apenas 9,4% das organizações afirmaram que todos os conteúdos produzidos já são acessíveis. Além disso, 71,7% dos jornalistas afirmam não saber sobre técnicas de acessibilidade e apenas 37,7% dos jornalistas responderam que já realizaram reportagens adaptadas a pessoas cegas ou com baixa visão.





Em um segundo momento da pesquisa, foram analisados 21 sites de conteúdo jornalísticos, sendo 12 deles site citados no ranking nacional dos portais de notícias mais acessados no país de acordo com a Digital News Report 2021, da Reuters Institute. Para a análise, foi considerado os 13 critérios de acessibilidade estabelecidas pela World Wide Web Consortium (W3C), divididos em três níveis e nenhum portal cumpriu integralmente os critérios mais básicos de acessibilidade.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz