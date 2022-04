Feiras feministas fortalecem o trabalho de mulheres neste domingo (10/4)

A Feira da Tina acontece domingo (10/4), de 10h às 19h (foto: Arquivo Pessoal)

Duas feiras feministas neste domingo (10/4) – uma em Belo Horizonte, outra em Sete Lagoas – movimentam projetos sociais na capital e na cidade da Região Central de Minas. Em BH, quem organiza o evento são as mulheres da Casa Tina Martins, um projeto de acolhimento e abrigo para mulheres vítimas de violência. A feira é mensal, e ficou dois anos sem ocorrer, devido à pandemia de COVID-19.









A feira será na própria Casa Tina Martins, na Rua Paraíba, 641, Bairro Funcionários, das 10h às 19h. Nesta edição, o projeto contará com tatuadoras, cabeleireiras, capoeira e debate sobre "Direito ao território e direito à vida" com a presença de lideranças indígenas. A entrada é gratuita, e é necessário apresentar o cartão de vacinação.





Nesta edição, a Feira da Tina debate o "Direito ao território e direito à vida" (foto: Arquivo Pessoal)





Sobre a Casa Tina Martins

A Casa foi inaugurada em março de 2016, a partir de um movimento de ocupação urbana. Foi a primeira ocupação de mulheres da América Latina, segundo as ativistas do movimento Olga Benário.





Gestada de maneira voluntária, a iniciativa realiza o acolhimento de mulheres em situação de violência, com atendimento jurídico, psicológico e assistencial. No espaço acontecem formações políticas, cursos diversos, yoga e oficinas de dança.









Feira Feminista em Sete Lagoas

Em Sete Lagoas, Região Central de Minas, a 3ª edição da Feira Feminista será das 12h às 18h. Carol Leão, uma das idealizadoras do projeto e ativista do Coletivo Várias Marias, conta que “o projeto visa emancipar as mulheres financeiramente, reduzindo o grau de dependência.”





3ª Feira Feminista será na Praça Tiradentes, região central de Sete Lagoas (foto: Arquivo Pessoal)







Neste ano serão 25 expositoras, todas mulheres, dos ramos de artesanato, alimentação, cosméticos naturais, acessórios e floricultura. A feira conta também com espaço kids, que terá atividades de recreação para crianças e apresentações musicais de artistas locais. Além disso, haverá um espaço com reiki, massagem, terapias alternativas e rodas de conversa.



"O projeto ficou parado por dois anos, a última edição que fizemos foi em março de 2020. Agora, com a maioria da população vacinada e a pandemia sob controle, sentimos segurança para retomar", conta a ativista. Para circular pelo espaço, será necessário o uso de máscaras.





"Sabemos que durante a pandemia as mulheres foram as que mais perderam emprego e renda, e esse retorno é muito esperado pelas feirantes, que são microempreendedoras locais" Carol Leão, ativista do Coletivo Várias Marias









O evento será na região central da cidade, na Praça Tiradentes, em frente ao Centro Cultural Nhô-Quim Drummond (Casarão). A realização da feira conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.





Sobre o Várias Marias

O Coletivo Feminsta Várias Marias foi fundado em novembro de 2018, após protestos do #EleNão, contra o então candidato à presidência da República Jair Bolsonaro. O grupo atua também com acolhimento de mulheres em situação de violência, oferecendo encaminhamento jurídico e psicológico. Além da feira, o coletivo organiza atividades de conscientização em escolas e debates no município sobre a condição da mulher na sociedade.





O Coletivo Feminista Várias Marias começou com o movimento #EleNão, em 2018. (foto: Arquivo Pessoal)



Para não esquecer!