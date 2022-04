Pink Floyd e cantor ucraniano se unem em música de protesto contra a guerra

Desde 1994 sem lançar novas músicas, Pink Floyd, grupo de rock britânico, se juntou ao artista ucraniano Andriy Khlyvnyuk, da Boombox, para produzir um clipe de apoio à população da Ucrânia, que vive em guerra desde o ataque russo, em 24 de fevereiro . Mesclando imagens da gravação do single com trechos de protestos, o clipe conta com muitas manifestações de apoio aos ucranianos.





Videoclipe lançado no Youtube conta com mais de 2 milhões de visualizações em menos de 24h. (foto: Divulgação)





A capa do single mostra a flor uma pintura da flor nacional da Ucrânia, o girassol, feita pelo artista cubano Yosan Leon. A arte é uma referência direta a ação da mulher ucraniana que entregou sementes de girassol para os soldados russos levarem nos bolsos e viralizou em todo o mundo. A ideia é que, quando os oficiais morressem, as flores cresceriam.

Música "Hey Hey Rise Up" é inspirada em marcha patriótica ucraniana. (foto: Divulgação)

O retorno de Pink Floyd

A última gravação inédita de Pink Floyd havia sido o álbum de estúdio “The Division Bell”, e foi o 14° disco da banda. O contato com o artista ucraniano foi feito pelo guitarrista da banda, David Gilmour, que assistiu o vídeo do artista cantando a marcha em uma praça silenciosa de Kiev e enviou uma mensagem de texto para o cantor.

À época, Andriy Khlyvnyuk estava internado por uma lesão causada por estilhaços da guerra. Gilmour, que tem familiares ucranianos, se comoveu com a situação e decidiu escrever a música. "Toquei-lhe um pouco da canção no telefone e ele me deu a sua bênção. Ambos esperamos fazer algo em conjunto e pessoalmente no futuro", conta o guitarrista de Pink Floyd.





A decisão por converter os lucros da música em ajuda humanitária veio da vontade da banda britânica em mostrar a revolta com a guerra da Ucrânia. David Gilmour completa que "temos sentido a fúria e a frustração deste acto vil de um país democrático independente e pacífico ser invadido e ter o seu povo assassinado por uma das maiores potências do mundo".

Repercussão nas redes

O clipe já tem mais de 2 milhões de visualizações, e foi lançado há menos de 24h. No YouTube, é o 10° vídeo mais popular e procurado do momento. No Twitter, muitos fãs comemoraram o retorno da banda. “Eu, como fã de Pink Floyd, estou me tremendo de um novo som da banda depois de tanto tempo”, escreveu uma internauta em seu perfil.





@pinkfloyd (isso mesmo) divulga um novo som ("Hey, Hey, Rise Up"), com a participação dos vocais de Andriy Khlyvnyuk, sendo a primeira faixa inedita em 28 anos

Todos os lucros da faixa serão revertidos para ajuda humanitária na Ucrânia.



Mellanie Fontes-Dutra (Mell) April 8, 2022

Depois de quase 3 décadas, eles gravaram uma nova música. Pra quem é fã de Pink Floyd, as viradas do Nick e o solo maravilhoso do Gilmour estão lá. Uma música feita para ajudar os ucranianos com o dinheiro dos direitos arrecadados.

A nora de David Gilmour é ucraniana.
Leandro Luz (@leandroluzm) April 8, 2022





“The Red Viburnum In The Meadow”, canção de protesto ucraniana, foi escrita durante a primeira guerra mundial, com o ressurgimento do nacionalismo no país. O título da faixa de Pink Floyd, “Hey Hey Rise Up”, foi retirado do último verso da marcha patriótica, e quer dizer 'Ei, ei, levanta-te e regozija-te'. Os corais de abertura da canção são do Conjunto de Dança e Canção Popular Ucraniana Veryovka.