Empresas promovem Programa de certificação antimachista online e gratuito

A desconstrução do machismo leva tempo e investimento. Acreditando que trata-se de um processo, homens e mulheres são convidados a participar da Trilha antimachismo, proposta de formação oferecida pela ImpulsoBeta e a Sou. A trilha integra o Programa de certificação antimachismo. As inscrições podem ser feitas até 13 de março.

O programa será totalmente online e gratuito, disponibilizado para todo o Brasil. O curso é composto por conteúdos síncronos aulas de inauguração e fechamento, e assíncronos, que é a Trilha Antimachismo, com vídeo-aulas, quizzes e ebook para consolidação do aprendizado, que os participantes poderão realizar de acordo com seus próprios horários. Ao final da jornada, cada pessoa receberá um certificado de conclusão.