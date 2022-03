Ambev oferece bolsas para mulheres, pessoas LGBTQIA e negros

Ambev oferece bolsas para mulheres nos ramos da cerveja e tecnologia (foto: Divulgação/Ambev)

A Ambev está com inscrições abertas para três programas para mulheres: bolsas de estudos em tecnologia; curso de programaçãoe bolsa de estudos para a formação como cervejeira.



Em continuidade à campanha "Cervejeira Sou Eu", oferece 200 bolsas de estudos para mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIA e não-brancas, que querem trabalhar com tecnologia. As inscrições estão abertas até 23 de março.





Eu ProgrAmo

A Academia da Cerveja também oferece 500 bolsas de estudo para a segunda edição do seu curso exclusivo de formação cervejeira para mulheres. As inscrições para a turma deste ano já estão abertas e as interessadas podem realizar o. O único pré-requisito é ter mais de 18 anos.A edição do Cervejeira Sou Eu deste ano contará com duas turmas, tendo início previsto em março e em abril. O curso é online, gratuito, tem duração de quatro dias e certificação, e é voltado para todas as mulheres que tenham interesse em conhecer mais sobre o universo cervejeiro.

O curso on-line “Eu ProgrAmo” será oferecido pela PrograMaria, empresa que tem a missão de empoderar, por meio da tecnologia e do conhecimento em programação, mulheres e pessoas fora do espectro cisheteronormativo.



É a primeira vez que Bees, plataforma B2B da Ambev, fecha parceria com a PrograMaria, mas a colaboração com a Z-Tech, hub de inovação e tecnologia da marca, não é novidade. No começou do ano passado.

O hub e a PrograMaria lançaram juntos a Sprint Programaria - Mulheres em Startups, uma jornada online de conhecimento que se dedicou a mulheres com experiências prévias na área e foi conduzida por mulheres especialistas de empresas como Nubank, Creditas, iFood, Donus, Lemon, Get In. A segunda edição da Sprint deve ocorrer ainda neste semestre.



Com duração de quatro semanas, o "Eu ProgrAmo" vai abordar em videoaulas os primeiros passos em Front End (HTML, CSS, Javascript e lógica de programação). Faça sua inscrição aqui.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz