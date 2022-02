Obras de Abdias Nascimento ganham exposição no Masp

Abdias Nascimento foi uma das grandes personalidades negras brasileiras do séc. XX (foto: Chester Higgins Jr - Reprodução: IPEAFRO)





Depois de ter uma galeria para o Museu de Arte Negra em Inhotim , o poeta, artista plástico, ativista e pensador Abdias do Nascimento (1914-2011) será homenagedo no Museu de Arte de São Paulo (Masp). A exposição “Abdias Nascimento: um artista panamefricano" será aberta na sexta feira (25/2) econtará com 62 obras feitas entre 1968 e 1998 com ênfase em suas representações das ideias, cores e formas do movimento pan-africanista, termo cunhado por Lélia Gonzalez sobre a produção negra na América Latina.





Entretanto, sua produção artística foi mais reconhecida nos Estados Unidos, para onde foi exilado em 1968. Ele teve o trabalho exposto no Studio Musem Harlem, em Nova York, no Fine Arts Museum, em Syracuse, e na Crypt Gallery (da Universidade de Columbia). No entanto, o trabalho de Abdias como artista tem recebeido visibilidade nos últimos tempo, como ocorreu com a instalação do Museu de Arte Negra em uma galeria em Inhotim. O movimento de dois dos mais importantes museus do Brasil dá a devida visibilidade à arte negra, conforme Abdias sempre reivindicou.





O resgate da importância das obras de Abdias para a história do Brasil foi o ponto de partida para a realização da exposição exclusiva do artista. Uma forma de voltar o olhar para produções nacionais, afastando do eurocentrismo e se aproximando das raízes africanas que tanto contribuíram para a construção da cultura brasileira e recorrentemente são invisibilizadas.





Serviço:

Exposição: “Abdias Nascimento: um artista panamefricano”

Data: 25/02 a 05/06

Local: MASP (Museu de Arte de São Paulo)

Informações: https://masp.org.br/exposicoes/abdias-nascimento

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz