'É como se tivesse levado um tiro', diz cantora vítima de racismo

Cinara Gomes seguirá com a denúncia contra os agressores (foto: Vitor Bedeti/Divulgação)







A cantora Cinara Gomes escolheu o samba como estilo de música para interpretar por ser uma forma de reafirmar as raízes afro-brasileiras. No entanto, não esperava que fosse vítima de racismo exatamente quando se apresentava com a sua banda em um bar no Bairro Castelo, na Região da Pampulha em Belo Horizonte, no dia 13 de fevereiro. Neste domingo (20/2), eles voltaram ao local para realizar um ato antirracista.





"No dia 13, estava cantando neste bar por volta das 18h. A banda estava terminando de tocar e essas pessoas, que fizeram a injúria estavam na cobertura do prédio em frente ao bar, começaram com joinha pra baixo depois passaram a fazer gestos obscenos. Aí parei a música e perguntei 'o que foi que está acontecendo? Se vocês não gostam da música', entrem pra casa de vocês. Não entendi ofensa gratuita. Recomecei a cantar e, então, eles imitaram macaco. Quando imitaram macaco, partiram para ofensa muito mais séria".

Assim que terminou o show, ainda abalada com ocorrido, Cinara chamou a Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência. Foram identificados dois dos quatro homens que fizeram os gestos. Conforme o boletim de ocorrência da PM, os suspeitos de terem cometido crimes raciais foram dois irmãos. "Eram homens, brancos, de 20 e poucos anos", informou.



Ato antirracista reúne artistas

Com apoio de artistas, amigos e moradores, ato antirracista foi realizado no domingo (20/2) (foto: Vitor Bedeti/Divulgação)

Cinara realizou o ato antirracista como uma resposta de que não cabe mais o racismo. Ela contou com o apoio de artistas, da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), amigos e moradores do bairro. "Esse tipo de ato tem que ocorrer para que esse tipo de ofensa não aconteça mais. Fizemos o protesto com esse objetivo de publicizar um crime, injúria racial e racismo são crimes. Então isso não pode acontecer. Fiz o ato para as pessoas terem certeza que isso não pode ficar impune".

O racismo de forma velada já a atingiu em outras situações, mas foi a primeira vez que foi agredida de forma explícita. "Foi dirigido a mim, a cantora, mas atingiu a todo mundo ali."

Cinara escolheu o samba como estilo de música exatamente pelo fato de o estilo permitir uma busca pelas raízes. "Samba é essencialmente ligada às raízes afro-brasileiras. Falo disso o tempo todo, chamo atenção para isso o tempo todo", afirma.

Ela espera que as pessoas que fizeram os gestos racistas sejam criminalizados. "Vamos fazer essa representação para iniciar as investigações. Eles terão que depor", diz. No momento que os gestos foram feitos, cerca de cem pessoa sestavam no bar e viram tudo. "O ato deles foi a queima-roupa. É como se tivesse levado um tiro. Ninguém espera", diz.