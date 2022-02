Unilever realiza programa de inclusão racial na área de tecnologia

Projeto "Tech Racial Inclusion Program" concede bolsas de estudos aos funcionários negros da Unilever (foto: Tima Miroshnichenko no Pexels)

Para promover a qualificação de talentos e a diversidade racial para áreas de tecnologia dentro da empresa, a Unilever firmou uma parceria com a Ironhack, escola global de tecnologia e programação, por meio de projeto “Tech Racial Inclusion Program”, que concede bolsas de estudos aos funcionários interessados na área.



“Além de contribuir para a formação desses talentos negros, fomentamos a cultura analítica, digital e de dados na Unilever, reforçando a importância no contexto atual e para o futuro” explica Laís Franco, HR Business Partner da Unilever.





Os participantes do projeto optaram pelas áreas de Web Development e Data Analytics, da Ironhack no formato part-time, no qual tem aulas três vezes por semana, permitindo que trabalhem e façam o curso de forma paralela. Essa é uma forma de criar um relacionamento entre funcionário e empresa. “Foi uma visão muito certeira da Unilever de reconhecer esses talentos internos que não tinham uma oportunidade e viam nessa formação de longo prazo e tradicional como algo praticamente impossível de se fazer”, afirma Alexandre.



Solução de problemas

Especialmente devido a pandemia, o uso das tecnologias por empresas dos mais diversos setores, de restaurante a escolas de medicina, se tornou uma forma de se adequar a nova realidade onde as pessoas precisaram ficar mais em casa. A tendencia é que o uso de aplicativos, e outras plataformas, se tornem cada vez mais presentes no dia a dia para a solução de problemas, dessa forma, o setor de tecnologia também tende a continuar expandindo e necessitando de cada vez mais profissionais qualificados.





Apesar disso, alguns grupos ainda tem dificuldade de conquistar espaço no setor de tecnologia, como pessoas negras e mulheres. Por isso, é preciso que haja a criação de oportunidades nas empresas para que haja mais justiça social.





“É um esforço em conjunto, a sociedade como um todo precisa encontrar um meio de encontrar esses programas, com esse objetivo claro, e saber que existe uma alternativa. Acho que essa é a grande mensagem para outras empresas, para saberem que existe sim uma forma de fazer programas inclusivos e que devem ser feitos para que todos possam ter, nessa jornada de carreira, oportunidades semelhantes e que de alguma forma contribua para uma sociedade mais justa”, afirma Alexandre.