Loja Reserva desmonta vitrine com manequim preto após acusações de racismo

Nesta terça feira (15/2) a vitrine da loja Reserva no Shopping Barra, em Salvador, foi desmontada depois de as imagens da loja viralizarem nas redes sociais e serem interpretadas como um ato de racismo. A grife colocou um manequim preto quebrando a vitrine da loja como parte da campanha “Loucuras pela Reserva”.

A campanha foi considera como racista, uma vez que reforça o estereótipo de que pessoas negras cometem crimes, como vandalismo, invasão ou roubo. Diversas queixas foram direcionadas à administração do shopping. Não raro, pessoas negras são violentadas e até mesmo mortas ao serem “confundidas” com criminosos, como aconteceu com Durval Teófilo Filho, morto a tiros pelo sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra no dia 2 de fevereiro.