Hiago Bastos: quem era o vendedor de balas morto por um policial de folga

Hiago Bastos foi morto, quando vendia balas, por um policial militar de folga (foto: Redes sociais/Reprodução)



O vendedor de balas Hiago Macedo de Oliveira Bastos, de 22 anos, foi morto por um tiro disparado pelo policial militar Carlos Arnaud Baldez Silva Júnior que estava de folga.

A polícia e a família têm versões diferentes sobre o cirme. O policial militar afirmou que houve uma tentativa de assalto e que atuou para proteger uma pessoa. A versão foi confirmada, em nota, pela a Polícia Militar, que afirmou que o agente estava de folga e reagiu a uma tentativa de roubo na Praça Arariboia.





Já testemunhas afirmam que Hiago estava desarmado, tentou vender balas a alguém na fila, que recusou e com quem o jovem teria se desentendido. O PM então interveio, sacou a arma e discutiu com Hiago e atirou no peito do jovem. Depois da morte, algumas pessoas protestaram e quatro foram detidas pela polícia.

A família afirma que o jovem estava apenas trabalhando. "A gente estava planejando fazer a festinha da neném. Já tínhamos pagado o salão. ele só desceu para trabalhar, como todo dia ele desce, e não cometeu crime nenhum. Ele estava com caixa de bala na mão e ofereceu. Eu não sabia que oferecer bala é um crime. Um homem vem, saca uma arma e tira a vida de um pai de família. Que mundo é esse que estamos vivendo", afirmou à imprensa a viúva Tais Santos.





A família do jovem disse que ele estava trabalhando como ambulante para juntar dinheiro para realizar a festa de 2 anos da filha. A reportagem da TV Globo filmou Hiago vendendo bala a passageiros horas antes de ser morto. No vídeo, é possível ver que o jovem abordava as pessoas de forma gentil.





Hiago já foi vítima de violência no mesmo local em 2019. Na ocasião, ele foi agredido por seguranças de um shopping, e o momento foi filmado.

Quando era adolescente, Hiago teve passagem pela polícia por prática de roubos, furtos e ameças a turistas. O jovem também respondeu uma acusação por tentativa de homicídio, mas não havia mandado de prisão contra ele. A família alega que o jovem estava em outro momento da vida e trabalhava honestamente como vendedor.