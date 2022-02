BBB 22: artista plástico cria boneca inspirada na Natália; 'ela merece'

Será que a sister aprovaria? (foto: Reprodução/Redes sociais)



Natália Deodato do BBB22 virou boneca pelas mãos do artista plástico Vanio Tomé, de Criciúma, Santa Catarina. A criação da boneca é mais um ato em apoio à sister que foi alvo do Jogo da Discórdia há uma semana na casa. Na ocasião, foi a participante que mais recebeu placas com palavras pejorativas, o que gerou toda uma comoção em apoio a ela nas redes sociais.

O fashion doll — ou seja, profissionais dedicados confecção deste tipo de boneca — é conhecido por já ter criado modelos inspirados em Anitta, Bruna Marquezine, Marília Mendonça e Beyoncé, decidiu homenagear a design de unhas integrante do grupo Pipoca.





O designer compartilhou nas redes sociais um vídeo mostrando o passo a passo da criação. "Ela merece e por isso dediquei meu tempo, meu amor e meu carinho", escreveu ele na legenda. O vídeo viralizou nas redes sociais.





O artista evidenciou os traços marcantes de Naty, o belo cabelo black power e as manchas do vitiligo. Com a auto-estima em dia, a jovem trouxe representatividade para pessoas que têm a doença que causa a despigmentação da pele ao se apresentar de forma confortável com as manchas.

Atualmente, com 22 anos, Natye descobriu o vitiligo aos 9 anos, quando as primeiras marcas surgiram. Mas a confirmação só veio um ano e meio depois com o diagnóstico. Natural de Sabará, a jovem é modelo e trabalhou em um salão de beleza com a mãe em Belo Horizonte.