Maria Antônia: a primeira coronel trans do Brasil

Maria Antônia usa seu canal do YouTube para apresentar como passou pelo processo de transição (foto: YouTube)



No dia 02 de fevereiro Maria Antônia foi até Brasília retificar sua documentação militar, momento em que se tornou a primeira tenente-coronel trans do Brasil. Maria iniciou o processo de transição há quatro anos, depois de se aposentar da Polícia Militar do Distrito Federal, onde serviu por mais de 30 anos.



Hoje, com 60 anos, a militar utiliza seu canal no YouTube para falar sobre questões de gênero, universo das mulheres trans e transição segura. Ela publica informações sobre cirurgias tendo como base as experiências pessoais no processo de transição. Também pretende entrevistar pessoas que fazem parte da luta pelos direitos das pessoas trans. Além disso, Maria tem planos de escrever um livro contando sobre sua história.









“Para que haja visibilidade, nós temos que estar vivas, cuide de todas nós, de todos e de você também. Evite a transfobia.” declarou Maria, em um vídeo divulgado no dia da visibilidade trans, 29 de janeiro.