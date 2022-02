Brasileira trans é encontrada morta dentro de apartamento em Paris

Beatriz Souza, de 38 anos, nasceu em Belém no Pará. Mulher trans, ela morava na capital francesa desde agosto do ano passado (foto: Redes sociais)

Uma brasileira foi encontrada morta no apartamento em que vivia em Paris, na França. O caso aconteceu na segunda-feira (7/2). Beatriz Souza, de 38 anos, nasceu em Belém no Pará. Mulher trans, ela morava na capital francesa desde agosto do ano passado.