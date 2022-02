Consulado dos EUA oferece curso de inglês para negros e indígenas

O curso Access E2C é totalmente gratuito e acontece de forma remota (foto: Ron Lach no Pexels)



O Consulado Geral dos Estados Unidos, em parceria com o Grupo +Unidos, realiza a segunda edição do Programa Access E2C 2022, uma iniciativa para levar aprendizado e aperfeiçoamento da língua inglesa para profissionais negros e indígenas de todo o Brasil. As se encerram em 13 de fevereiro.



O Consulado Geral dos Estados Unidos, em parceria com o Grupo +Unidos, realiza a segunda edição do Programa Access E2C 2022, uma iniciativa para levar aprendizado e aperfeiçoamento da língua inglesa para profissionais negros e indígenas de todo o Brasil. As se encerram em 13 de fevereiro.

O curso conta com 210 horas e foca no desenvolvimento do inglês prático, principalmente na conversação, também oferece mentorias para os alunos terem oportunidade para desenvolver o inglês com vocabulário da área do profissional, praticar habilidade para entrevistas de emprego e conhecer oportunidade de bolsas para estudar nos Estados Unidos.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grupo +Unidos (@unidosmais)

Para se inscrever, é necessário apenas o nível básico de inglês para participar, “Eu acho o mais importante é ter coragem e se comprometer, não tem problema cometer erros”, afirma Katherine.





Serviço

Programa Access E2C 2022

Inscrições até: 13/02/2022

Link para inscrição aqui