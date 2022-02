Aluna trans é agredida em escola por colegas; veja vídeo

(foto: Montagem/EM)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma aluna transexual é agredida por colegas. A agressão ocorreu na Escola Estadual Galdinho Pinheiro Franco, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

Aluna trans é agredida em escola por colegas; veja vídeohttps://t.co/2Z3sfCfFxt pic.twitter.com/DNlJPRP0eo — Estado de Minas (@em_com) February 11, 2022

As imagens do vídeo, gravadas por celular, mostram uma confusão generalizada, quando a jovem é agredida com socos e xingamentos. A jovem tenta fugir, mas os agressores vão atrás dela. Um homem, que aparentemente é servidor da escola, tenta impedir que os jovens sigam com as agressões.

As agressões iniciaram depois de a aluna de 16 anos ter sido chamada pelo pronome masculino. Ela teria se irritado, reagido e na sequência começa a ser agredida.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes como ato infracional de lesão corporal, mas investigações foram iniciadas para apurar se houve crime de homofobia.

A imprensa procurou a direção da Escola Estadual Galdino Pinheiro Franco após um vídeo que registrou as cenas viralizarem nas redes sociais. A instituição de ensino confirmou o ocorrido, mas disse que a situação logo foi apaziguada.