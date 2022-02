Eminem se ajoelha em protesto antirracista no intervalo do Super Bowl

Eminem repetiu gesto que virou símbolo da luta antirracista nos Eua (foto: Super Bowl - Reprodução)

O rapper Eminem ajoelhou-se em solidariedade ao ex-quarterback Colin Kaepernick, durante o show de intervalo da edição de 2022 do Super Bowl, a grande final do futebol americano nos EUA. O rapper desafiou as determinações da National Football League (NFL) que puniu, em 2017, Colin depois de ter feito o gesto que se tornou símbolo da luta antirracista no país.

Eminem taking a knee for Kaepernick? pic.twitter.com/T4p3vOHBUC %u2014 The Recount (@therecount) February 14, 2022

Colin ajoelhou-se em protesto contra a violência policial contra negros naquele ano. O ato ocorreu quando era apresentado o hino nacional dos EUA. Na ocasião, o jogador foi expulso da liga.

O ato de Eminem foi realizado no intervalo da partida entre Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals, depois de ele cantar a música Lose yourself para o público no SoFi Stadium em Inglewood, na região metropolitana de Los Angeles, na Califórnia.

Os jornais americanos noticiaram que a NFL sabia que Eminem repetiria o gesto de Colin, e que o rapper, inclusive, tinha dado prévia do que faria nos ensaios. O show do intervalo do Super Bowl é um dos momentos mais esperados e é assistido por uma audiência que ultrapassa os Estados Unidos.

O Super Bowl levou para esta edição do show do intervalo diferentes gerações do hip-hop gerações do rap e hip-hop, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem e Mary J. Blige.