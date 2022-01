Lula defende paridade de gênero e raça na política

Lula afirma que seu governo terá paridade de gênero e de raça (foto: Reprodução: YouTube)



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a diversidade na política durante entrevista coletiva na quarta-feira (19/01). Embora não tenha confirmado a candidatura à presidência da república ,deverá enfrentar o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, e as questões referentes à diversidade devem marcar a polaização entre eles.

O ex-presidente disse que fará campanha com participação paritária e, em alguns casos, até majoritária de grupos sub-representados na política brasileira. Ainda afirmou que pretende montar comitês, grupos, conferências nacionais e remontar o conselho de desenvolvimento econômico mais paritários e representativos.

Lula apontou que, nos mandatos que exerceu (2003-2011), abriu espaço no governo para a diversidade. “Não pense que foi simples instituir o Ministério da Igualdade Racial. Não foi uma coisa simples em um país que foi o último a abolir a escravidão, o último a ter independência, o último a garantir o direito de voto das mulheres, o último a ter uma universidade.”





Lula pontuou o isolamento político do Brasil no cenário mundial, criticou o posicionamento do atual presidente frente à pandemia de COVID-19 e apontou a necessidade de recuperar a democracia para que se possa colocar a desigualdade como prioridade no governo, ressaltando a dívida social histórica do nosso país.

Lula afirmou que preciso reestruturar o Brasil e que, em caso de vencer a eleição, o governo será voltado para o povo.

“É preciso que a gente discuta o papel do Estado no cumprimento de suas funções sociais com a sociedade brasileira. Essa, na minha opinião, é a grande solução para acabar com a violência tal como nos conhecemos hoje”, declarou.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz