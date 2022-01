BBB: fala de Natália sobre escravidão é contestada por intelectuais negros

Fala de Natália gerou polêmica (foto: Instagram/Divulgação)

Uma conversa de Natália Deodato à mesa com brothers e sisters, no primeiro dia do BBB 22 trouxe a questão racial para o debate. De Belo Horizonte, a siter, que é modelo e designer de unhas, afirmou que os negros foram trazidos, ao Brasil, para serem escravos por serem "eficientes". A fala não foi bem recebida.

"Sou preta e, realmente, tem a história que viemos como escravos sim, porque a gente era eficiente. Por quê a gente veio como escravo? Porque a gente era bom no que a gente fazia. Por que a gente veio como escravo? Colocar uma pessoa lá para fazer não conseguiria", disse.

Escutavam fala da jovem dee 22 anos falar Paulo André, Maria, Tiago Abravanel, Rodrigo Mussi, Luciano Estevan, Jessilane Alves e Vyni.

O comentário de Natália foi parar no Twitter, em que recebeu críticas por, de certa forma, romantizar um sistema de tortura e opressão, a escravidão que, no Brasil, perdurou por 300 anos. O advogado e professor de direito da Fundação Getúlio Vargas Thiago Amparo não deixou de pontuar a fala por ele considerada equivocada. "Bem, Natália, está bem errada. Isto é um desserviço, para dizer o mínimo", escreveu.

O advogado destacou o problema por trás do raciocínio da performance do negro. "Não é pela eficiência. É por escravos terem sido considerados menos do que humanos e por escravos terem sido o pilar de um sistema econômico, baseado em sua mão de obra explorada", completou Amparo.

Vale lembrar que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, o que acarretou em inúmeros problemas para a população negra. Mesmo depois da abolição, aos negros foram negados direitos, o que movimenta até os dias de hoje uma luta antirracista para que haja igualdade de oportunidades, por exemplo, no acesso à educação e no mercado de trabalho.

Na 22ª edição, o programa escalou oito participantes negros: Natália, Maria, Luciano, Vyni, Paulo André, Douglas Silva, Linn da Quebrada e Jessilane. Certamente, temas relacionados à questão racial devem aparecer.