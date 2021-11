Livro vetado: professora é afastada por indicar obra de Conceição Evaristo

Conceição Evaristo, autora do livro Olhos d'água censurado em colégio de Salvador (foto: Joyce Fonseca/Divulgação)



Uma professora, que a identidade não foi revelada, foi afastada de uma turma de ensino médio do colégio Vitória-Régia, localizado no bairro Cabula em Salvador, depois de indicar para os alunos o livro Olhos d'água, de Conceição Evaristo. O episódio, que repercutiu nas redes sociais, ocorre em novembro, mês da consciência negra.

O livro reúne 15 contos que apresentam situações de violência enfrentadas por mulheres negras, como miséria e exclusão social. Conceição é uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira com obra reconhecida e indicada por professores de literatura de todo Brasil.

A obra da escritora mineira é objeto de diversos estudos acadêmicos. Parte deles reunidos no livro 'Escreviências - Identidade, gênero e violência na obra de Conceição Evaristo" (Editora Idea), organizado por Constância Lima Duarte, Cristiane Côrtes, Maria do Rosário A. Pereira. As organizadoras destacam a importância da literatura de Conceição ao revelar vivências de mulheres negras.

Em nota, o colégio confirma que a professora foi afastada da turma. No entanto, nega que tenha ocorrido por motivos raciais. A alegação é que os familiares se sentiram desconfortáveis com a obra "por acharem a linguagem inapropriada para a faixa etária". O afastamento da professora, conforme nota do colégio, ocorreu depois de ela fazer um post, nas redes sociais, sobre a decisão da escola de afastá-la atendendo a pressão de algumas famílias.

"Alguns alunos e seus respectivos familiares não se sentiram confortáveis com a obra por acharem a linguagem inapropriada para a faixa etária, nos termos da Lei nº 8.069/90. Assim, os familiares comunicaram à direção do Vitória-Régia as suas insatisfações relativas ao vocabulário (palavrões, narrativas reais de violência, etc), o que imediatamente foi comunicado à professora da disciplina para encontrar novo viés para a abordagem da atividade", diz a nota.

A direção do colégio afirma que a professora continua ministrando aula em outras três turmas, no entanto, foi afastada da turma em que houve reclamação dos pais dos alunos. A nota evidencia que a educadora está na instituição, há 17 anos, mas ainda assim foi afastada de uma turma pela indicação de um livro de uma autora negra.





Nas redes sociais, o episódio foi apontado como reflexo do preconceito, uma vez que a narrativa trata de história de mulheres neg

ABSURDO! Todo me tremendo. Colégio vitória Régia afastou uma professora negra porque uns alunos safados Racistas alegaram que não têm que ler o livro "olhos d'água" por não ser uma dor deles e que não devem lidar com isso. O colégio permitiu que pais de alunos invadissem a escola %u2014 TheRah (@phael_comph) November 18, 2021

Dia da Consciência Negra e ontem tivemos a notícia que uma professora foi afastada por trabalhar uma obra magnífica, Olhos D%u2019água.



Com Conceição Evaristo, repito: "Nós não escrevemos para adormecer os da casa-grande, pelo contrário, é para acordá-los dos seus sonos injustos". %u2014 Jade Alcântara Lôbo (@jadealobo) November 20, 2021