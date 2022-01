'Marte Um': produtora de Contagem abrirá Festival de Cinema Sundance

'Marte Um' estreia no Festival de Cinema Sundance 2022 na categoria Cinema Mundial. (foto: Filmes de Plástico/Divulgação)

Entre os dias 20 e 30 de janeiro de 2022, ocorrerá um dos maiores eventos de cinema independente mundial, o Festival de Cinema Sundance, que terá participação brasileira com o filme “Marte Um”. Dirigido por Gabriel Martins e produzido pela Filmes de Plástico, o longa-metragem foi selecionado com o status de day one - o primeiro título a ser exibido - na mostra competitiva Cinema Mundial.





O evento será realizado exclusivamente online por conta da pandemia da COVID-19 e da situação agravante das variantes. O diretor lamenta pela exibição não poder ser feita nas telonas, mas reforça a importância de se ter cuidado neste momento.







A história de 'Marte Um'

Gravado em Contagem e Belo Horizonte, o filme conta a história de uma família negra de classe média baixa: o pai Wellington (Carlos Francisco), a mãe Tércia (Rejane Faria), o filho Deivinho (Cícero Lucas) e a irmã Eunice (Camila Souza) a partir de 2018, quando o atual presidente Jair Bolsonaro foi eleito, e segue os personagens por alguns meses abordando os efeitos das mudanças políticas no Brasil.