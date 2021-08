Mostra de cinema negro é destaque em lançamentos da semana

Rapper integrante do grupo Racionais MC's estreia seu próprio podcast (foto: Reprodução/ Instagram)





Durante os dias 27 de agosto a 5 de setembro, a mostra “Insurreição” de cinema negro apresentará 13 produções negras de diversos países. As exibições são gratuitas e online, realizadas na plataforma de streaming SALA 54. O projeto é organizado pelo Instituto NICHO 54, que atua com formação de jovens negros no audiovisual.





Dentre as obras da mostra, destaca-se o documentário "Os Panteras Negras: Vanguarda da Revolução" que explora a importância do Partido dos Panteras Negras para a vida cultural e política dos Estados Unidos. Além disso, a exibição inédita no Brasil de “Nationtime”, documentário de William Greaves, um dos principais documentaristas negros estadunidenses. A obra, de 1972, foi encontrada em um galpão em Pittsburgh em 2018.





E os eventos da semana sobre diversidade social não param por aí. Tem estreia do podcast “Mano a Mano”, apresentado por Mano Brown e live sobre dois importantes museus mineiros. Também tem oficina de contação de histórias e debate sobre a presença de mulheres na área do teatro.





Confira detalhes sobre os eventos que acontecem nesta semana:

Live “Diálogos Possíveis”

Data: 23 de agosto

Horário: 17h

Local: Canal do Canal do Museu Mineiro no Youtube

Nesta segunda, 23/8, acontecerá a live “Diálogos Possíveis, uma parceria entre o Museu Mineiro e o Museu de Quilombos e Favelas Urbanos, que vai topar o desafio de (re)interpretar acervos, (re)imaginar ações e (re)existir narrativas.





Participam da conversa, Rafael Perpétuo, coodenador do Museu Mineiro; Padre Mauro Luiz, curador do Muquifu; Cleiton Gos, artista, educador e mediador; e André Caviola, coordenador do educativo dos museus estaduais.

“Mulheres Encenadoras em rede”

Data: 20 e 25 de agosto

Horário: 20h

Local: Canal do Canal do Mulheres Encenadoras no Youtube

Neste mês de agosto, acontece o 1º Encontro Mulheres Encenadoras em Rede, com mesas de debates voltadas para estudantes e artistas de artes cênicas, com transmissão gratuita realizada no Youtube.





O objetivo dos encontros virtuais é qualificar e aprimorar os conhecimentos de mulheres do cenário artístico. Quem promove o evento é o coletivo Mulheres Encenadoras, criado em 2020, que reúne mulheres de diversas áreas, grupos e atuações no teatro.





Programação:

“Teatro NegrA e outras cenas decoloniais”, com Oninsajé e Lucelia Sergio, mediação de Michelle Sá

Data: 23/08, às 20h

“O coração é o norte: diretoras de outros eixos”, com Cecilia Maria e Wlad Lima, mediação de Leticia Andrade

Data: 25/08, às 20h

Oficina de Contação de Histórias e Outras Práticas Lúdicas para Professores

Data: de 23 à 27 de agosto,

Horário: 19h às 21h

Local: Digital, com inscrição Digital, com inscrição neste link

Durante os dias 23 a 27 de agosto acontece o Curso de Contação de Histórias e Outras Práticas Lúdicas para Professores, realizado pelo ZAP 18, um espaço artístico e cultural que, além de montagens teatrais, se dedica à formação de atores e jovens através da arte.





A oficina terá Micheline Monteiro como orientadora e será destinada a educadores, arte-educadores e professores interessados em aprimorar suas habilidades e capacidades de contar histórias aos pequenos.





Lançamento do Podcast “Mano a Mano”

Data: 26 de agosto

Local: Spotify

Na quinta-feira (26) estreia o podcast “Mano a Mano”, apresentado por Mano Brown do grupo de rap Racionais MCs, distribuído na plataforma do Spotify. Toda semana, Brown receberá artistas, personalidades e especialistas de diversas áreas como a música, religião e política.





Dentre os principais convidados estão o médico Drauzio Varella e a cantora Karol Conká. Para Mano Brown, a proposta do podcast é um bate-papo com ideias múltiplas e plurais.





“A ideia do podcast 'Mano a Mano' é trazer a diversidade de ideias e pensamentos sem repressão. Com convidados diferentes, controversos, amados ou odiados. Vocês decidem.” destacou Mano Brown.

Mostra "Insurreição"

Data: 27 a 05 de setembro

Horário: 19h

Insurreição!", a nova mostra do NICHO 54, apresenta 13 filmes em tributo às biografias de resistência de pessoas negras ao longo da história. As exibições serão on-line e gratuitas pela plataforma de streaming SALA 54.





A seleção traz obras como “Nationtime”, do estadunidense William Greaves, e “Pátria” (Zahlvaterschaft), do cineasta alemão Moritz Siebert. Além disso, outras ficções e documentários produzidos no Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Argélia, Cuba e Gana, divididos em três eixos temáticos ou campos de resistência à opressão: Não Me Curvarei!, Formas de Existir Negro e Nem Tudo Cabe na Representatividade.