Quilombo na tela: Cineclube Mocambo exibe filmes sobre a situação do negro

"Lumbalú; Agonía" apresenta as tradições fúnebres de Lumbalú de San Basilio de Palenque (foto: Divulgação)

Começa nesta quinta-feira (23/09), a primeira sessão da edição de estreia do Cineclube Mocambo, evento gratuito e online que propõe ampliar a exibição e discussão sobre o cinema negro. A primeira temporada de exibição dos filmes começa nesta quinta (23/09) e segue até o dia 26. As sessões serão acompanhadas de lives comentadas sobre as obras.

Dentre o acervo, o filme “death. everything. nothing (2020)”, de LeRhonda Manigault-Bryant, estreia no Brasil. No enredo, uma filha luta com a morte iminente de sua mãe, além das distâncias causadas/sofridas pela pandemia.

Já o documentário “T”, da cineasta norte-americana Keisha Rae Witherspoon, acompanha três pessoas em luto que participam do festival T Ball, que reúne pessoas que modelam vestuários em memória aos seus mortos.



Outra obra exibida será o curta “Lumbalú; Agonía” do colombiano Jorge Perez, que traz as tradições fúnebres de Lumbalú de San Basilio de Palenque. A primeira sessão também contará com a apresentação de “O Gurufim na Mangueira”, de Danddara, que retrata os rituais de despedida após a morte súbita de um jovem músico e líder comunitário.

Com idealização e curadoria realizadas pelo produtor de cinema Jacson Dias e pelo curador e crítico de cinema Gabriel Araújo, o Cineclube Mocambo também tem a pesquisadora e professora Tatiana Carvalho Costa à frente da seleção e escolhas dos filmes.

AQUILOMBAR-SE

Nesta primeira sessão do evento, a iniciativa prioriza a negritude e a raça negra. Além disso, explora como essa relação entre vida e morte pode, em muitos casos, estar relacionada a uma ideia de união e coletividade negra, chamada de aquilombar-se. As obras estarão disponíveis gratuitamente no site do Cineclube Mocambo.

Para Gabriel Araújo, essa ideia traz reflexões e afetações sobre a presença do negro, principalmente em um momento de pandemia, um dos grupos mais atingidos pela COVID-19 em Minas, desde o ano passado. “As pessoas negras representam o grupo que mais vem sendo terrivelmente afetado pela política de morte do país e pela pandemia de COVID-19. A proposta dessa primeira curadoria é apontar, com os filmes, possibilidades de aquilombamento, resistência e afetações que nos façam refletir essa situação”, destaca o curador.

"Gurufim na Mangueira" é um dos filme exibidos na 1ª sessão do Cineclube Mocambo (foto: Simone Rodrigues/ Divulgação)



Jacson Dias menciona a união dos próprios amantes do cinema negro em espaços que ainda tem maioria branca, tanto na produção quanto no consumo da sétima arte. “A irmandade para os curadores e fazedores de cinema negros é uma parte importante do cineclube”, diz.



O formato virtual, pensado em função da pandemia de COVID-19, surgiu depois de uma reformulação dos organizadores, que apostaram nas no ambiente digital e remoto para aproximar pessoas de diferentes e diversas regiões do país.



PROGRAMAÇÃO CINE MOCAMBO

1ª sessão de 23 a 26/09

death. everything. nothing: disponível das 23 a 26/9

T: disponível de 23 a 26/9

Lumbalu; Agonía: disponível de 23 a 24/9

Gurufim na mangueira: disponível de 23 a 26/9

Já programadas, as outras sessões de filmes desta primeira edição do Cineclube Mocambo acontecem até dezembro deste ano:

2ª sessão de 28 a 31/10

3ª sessão de 11 a 14/11

4ª e a 5º sessão serão definidas em breve.

*estagiário sob a supervisão de Márcia Maria Cruz