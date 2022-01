Globo anuncia Fernando Fernandes como novo apresentador de No Limite

Fernando Fernandes é anunciado o novo apresentador de "No Limite" (foto: Reprodução: Instagram)





Fernando Fernandes será o novo apresentador do programa No Limite, exibido pela Rede Globo. O anúncio foi feito no programa Mais Você, nesta quinta-feira (6), apresentado por Ana Maria Braga. Fernando assume o posto de André Marques, que recebeu muitas críticas na edição de 2021.





O programa irá ao ar duas vezes por semana, com estreia prevista para abril, após a final do BBB21 e contará com um elenco composto apenas por desconhecidos. A cada programa um participante será eliminado.



"Quero trazer o meu olhar não só como apresentador, mas como uma pessoa que vive superando todos esses limites, não só fisicamente, mas como ser humano, e fazer com que cada participante viva isso intensamente e extraia o melhor de si", declarou o novo apresentador ao gshow.



Sem limites







O modelo Fernando Fernandes se tornou conhecido do público em 2002, ao participar do BBB2. Ao longo da vida foi jogador de futebol profissional, boxeador amador e se dedicou à faculdade de educação física, mas, em 2009, sofreu um acidente de carro que o deixou paraplégico. Entretanto, a fatalidade não o impediu se seguir em busca de seu sonho: viver do esporte.

Após o acidente, Fernando se dedicou à paracanoagem e se tornou tetracampeão na modalidade. Além do esporte que lhe rendeu diversos títulos, Fernandes também é apaixonado por esportes radicais, como kitesurf e ski, e sempre busca adaptar as mais diversas práticas para que possam ser realizados por pessoas paraplégicas.





Por ter se tornado referência nos esportes adaptados, apresentou o quadro "Sobre Rodas" no Esporte Espetacular da emissora Rede Globo e o "Além dos Limites" exibido pelo Canal OFF, ambos mostrando que não há limites que não possam ser superados pelos paraplégicos.

