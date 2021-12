Homem transgênero dá à luz: 'momento mágico'

Lourenzo Gabriel, o músico Aqualienn, é homem trans e deu à luz (foto: Instagram/Reprodução)



Apolo nasceu de parto normal na quinta-feira (9/12) em uma maternidade de São Paulo. O nascimento do bebê é fruto do relacionamento de um casal transgênero. O pequeno foi gestado pelo músico Lourenzo Gabriel, o Aqualienn, um homem trans, que tem uma relação com uma mulher trans, a cantora Isis Broken.





Aqualienn compartilhou fotos do momento do parto nas redes sociais (foto: Instagram/Reprodução)

"Sabe aquela sensação de quando você é criança e não consegue explicar emoção de uma primeira montanha russa? É parecido, mas tem uma voltas loucas, mais curvas e mais voltas", escreveu em sequências de fotos que mostra o momento do parto.

Nas redes sociais, Aqualienn mostrou todo o processo da gestação, mês a mês, demonstrando a importância de dar visibilidade para pessoas trans. "Nove meses de gestação e Apolinho pode chegar a qualquer momento"