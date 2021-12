Ribeirão das Neves receberá evento da campanha Dezembro Vermelho

Associação da Diversidade de Ribeirão das Neves realizará evento de conscientização contra a AIDS (foto: Divulgação)



O mês de dezembro é dedicado à conscientização e combate à AIDS e, como parte das ações de conscientização que ocorrem por todo território nacional, a Associação da Diversidade de Ribeirão das Neves realizará a Campanha Dezembro Vermelho nesta terça-feira (14/12).



A ação também contará com a realização de testes rápidos para detecção do vírus HIV, e espaço da saúde bucal, como forma de pensar o cuidado pessoal como um todo. “Tem uma grande importância para a questão da visibilidade, e a questão de levar essa informação que,às vezes, é inacessível para a comunidade”, afirma Ale Gonçalves, uma das fundadoras da Associação.





Como parte da Aliança Nacional LGBT, Associação da Diversidade de Ribeirão das Neves surgiu, em maio de 2021, com o objetivo de fomentar as políticas públicas de representatividade, ocupar espaços que pôr vezes são negados às minorias e a luta pelos direitos de todos.





“Se chama “Associação da Diversidade” justamente para não se tornar uma luta solo, não apenas LGBT, mas dos povos negros, povos de matriz africana que sofrem também, da mulher, enfim, de toda essa esfera social que nos rodeia”, conta Ale.









Ale Gonçalves em evento de capacitação de profissionais da saúde ao atendimento da comunidade LGBT (foto: Divulgação)



A Associação realizou ações nos bairros de Ribeirão das neves com distribuição de marmitas, produtos de higiene pessoal, varal solidário. Também já participou da campanha do Setembro Amarelo em parceria com CRAS Céu das Artes e com a instituição Ocupa Curumim e outros movimentos sociais.

No dia 26 de setembro, a Associação foi responsável pela realização do curso de Capacitação para profissionais de saúde com o objetivo de discutir e capacitar profissionais para a conscientização e sensibilização na abordagem e prática de atendimento da comunidade LGBT nas unidades de saúde do município de Ribeirão das Neves.





“O preconceito é algo pré-estabelecido de mentes de pessoas que criam opiniões, que criam contextos, ideologias e alienação, e aí divulgam o discurso de ódio e impactam a comunidade LGBT. Por meio da educação vamos quebrar esses paradigmas”, afirma Ale.





O curso abordou o uso correto de nomenclaturas, forma de atendimento de acordo com identidade de gênero e orientação sexual dessa comunidade. “Foi ótimo os esclarecimentos, novas aprendizagens, saímos com outra mente outros pensamentos voltados para nós, da comunidade LGBT, e desmistificamos alguns paradigmas, alguns mitos, que envolvem a comunidade com a questão da saúde”, declara Ale.





A capacitação de profissionais da saúde no atendimento à comunidade LGBT foi a primeira de muitas que ainda vão se realizar em 2022, as próximas terão foco em profissionais da educação e policiais.





Serviço

Campanha Dezembro Vermelho

Local: Praça central de Ribeirão das Neves

Dia: 14/12

Horário: 07 às 12h00

Evento gratuito

*estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz