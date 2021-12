Casal lésbico troca selinho em bar e tem pedido cancelado

Casal lésbico tem pedido cancelado após trocar um selinho em bar (foto: Reprodução/Redes sociais)

Em Catanduva, interior de São Paulo, um casal lésbico registrou um boletim de ocorrência, no último domingo (5/12), depois que um bar cancelou o pedido delas após trocarem um beijo selinho dentro do estabelecimento. Em Catanduva, interior de São Paulo, umregistrou um boletim de ocorrência, no último domingo (5/12), depois que um bardelas após trocarem umdentro do estabelecimento.





"Nós pedimos dois drinques para o garçom, sentamos em uma mesa e demos um selinho. O dono do bar estava em uma distância considerável, mas olhou e fez um sinal do tipo: aqui, não." explicou Raíssa Furlan, de 25 anos, ao G1.

Raissa disse que, a princípio, ela e a namorada, Beatriz de Oliveira Ribeiro, de 26, achavam que a negativa do dono do bar era uma brincadeira, já que iam com frequência ao bar.









"A Beatriz veio para me dar um beijo no rosto. O dono virou, disse que mandaria cancelar o pedido que tínhamos feito e perguntou se duvidamos. Ela achou que era uma brincadeira e disse que duvidava. Ele se levantou, foi ao garçom, no meio de todo mundo, e disse para cancelar nosso pedido", comenta Raíssa a situação constrangedora.





Desacreditado, o casal foi embora do bar e contou para os amigos e familiares a situação por meio das redes sociais e organizou um protesto em frente ao estabelecimento.





O dono do bar se pronunciou dizendo que tudo se tratou de um mal entendido e que já pediu desculpa aos envolvidos.