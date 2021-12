Câmara de Ribeirão Preto aprova moção de repúdio a papai noel gay

Papai Noel beijando um homem em propaganda na Noruega (foto: Norway Post/Reprodução)

Localizada na Europa, a Noruega fica a quase 10 mil quilômetros de distância da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Porém, mesmo distante, os vereadores paulistas se mostraram bastante incomodados com uma propaganda natalina exibida na televisão norueguesa. Na última terça-feira (30/11), a Câmara Municipal dos Vereadores de Ribeirão Preto aprovou uma moção de repúdio aos Correios da Noruega pela propaganda que mostra um Papai Noel beijando um homem.





O autor da moção é o vereador André Rodini (Novo). Além dos Correios, a moção também foi endereçada ao portal de notícias G1 por divulgar a propaganda.

A Noruega é dona do maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo - 0,957, além de ter uma das melhores redes de saúde e ensino do planeta. A propaganda que incomodou o vereador brasileiro celebra os 50 anos do fim da lei que proibia o casamento homoafetivo no país. No vídeo, chamado "Quando Harry Conhece Noel", Harry, um homem gay, encontra acidentalmente Noel em sua casa na véspera de Natal.





Moção de Repúdio









Moção de Repúdio



Ementa: Repúdio ao Correios da Noruega por criar, e ao Portal @g1, juntamente com a repórter Luiza Tenente, pela forma que circulou propaganda de Natal com Papai Noel Gay.



Autor: Vereador André Rodini (NOVO/ Ribeirão Preto)

Ementa: Repúdio ao Correios da Noruega por criar, e ao Portal @g1, juntamente com a repórter Luiza Tenente, pela forma que circulou propaganda de Natal com Papai Noel Gay.





"Eles poderiam ter utilizado Odin, Thor, qualquer outro mito da religião nórdica. O Papai Noel não, é mais uma representação cristã, ele é uma representação universal. Na cabeça das crianças, ele representa o lúdico. [...] O Papai Noel é uma das poucas lendas universais que prega a meritocracia. Se você respeitar as pessoas, receberá um mimo no final do ano", disse o vereador.





As figuras nórdicas citadas por ele, Thor e Odin, eram idolatradas no norte da Europa antes da ascensão da Igreja Católica. Vale pontuar que atualmente na Noruega a religião luterana protestante é a oficial.





"O Papai Noel não tem que sair do armário! Ele que tem que descer pela chaminé", complementou Rodini.





Para a vereadora Duda Hidalgo (PT) enviar uma reclamação aos Correios da Noruega não seria atribuição do parlamento ribeirão-pretano. "Quanto custa enviar uma moção para a Noruega? Vocês acham que esse é o papel da Câmara de Ribeirão Preto?", disse ela.





Secretário de Cultura ameaça veículos que divulgarem vídeo

O vereador André Rodini não foi o único a se incomodar com o vídeo. O secretário nacional de Incentivo e Fomento à Cultura, André Porciuncula, afirmou, via redes sociais, na última sexta-feira (26/11), que vai verificar cada veículo de mídia que divulgou a cena da propaganda norueguesa, onde o Papai Noel aparece beijando outro homem.











"Estou verificando cada veículo de mídia que divulgou a cena do São Nicolau (Papai Noel). O santo é parte integrante da fé cristã, e, até onde eu sei, desrespeitar a fé alheia ainda é crime. Farei uma notícia-crime contra os envolvidos", afirmou. Ainda de acordo com o secretário, a mídia tem que respeitar a fé cristã.