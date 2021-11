Grupo se destacou por apresentar questões sociais em suas letras e clipes (foto: Instagram/ Reprodução)





Priscilla Alcantara, grupo Preto no branco, Kellen Byanca, Pastor Henrique Viveira, nomes de destaque na música gospel, levam a temática da diversidade para as canções. As letras e melodias evangélicas, assim como as palavras da Bíblia representam as tradições e crenças cristãs. No entanto, as questôes sociais, étnico-racial e LGBTQIA passaram também a fazer parte das letras, até como forma de exaltar a Deus.





Com cabelos black e exaltando a negritude, o grupo também busca destacar a causa LGBTQIA nas produções. O clipe traz relatos de cristãos LGBTQIA, mencionando dificuldades, preconceitos e perseguições que sofreram dentro de espaços e ambiente religiosos.

No clipe, um jovem é vítima de homofobia, desde a infância e até quando se torna uma drag queen. Em uma das cenas, após mais um caso de preconceito, recebe e faz a leitura da Bíblia, um dos principais símbolos e referências das tradições cristãs.





Apesar de migrar para o pop, Priscila Alcantara foi um dos principais nomes do considerado 'novo gospel' (foto: Instagram/ Reprodução)



A cantora e apresentadora Priscilla Alcantara deixou a marca no gospel. Muito conhecida por apresentar o programa infantil ‘Bom Dia & Cia', de 2005 a 2013, Priscilla fez uma carreira no segmento evangélico e deve ir para o pop.





Para os trabalhos na música gospel, Priscilla convidou nomes de outros estilos como o MC Kevinho e a Anitta para a participação em álbum. Em entrevista ao Podcast Vênus, a jovem deixou evidenciada a empatia por pessoas LGBTQIA. Priscilla reforçou que se blindou de pensamentos e posicionamentos que a impediam de se conectar e se relacionar com o próximo.

“Eu sei qual é a minha posição nessa história toda, que é uma posição de serviço. Estou aqui para servir, amar e garantir que meu próximo terá o direito de viver a vida dele com dignidade”, declara a jovem sobre seus objetivos com a música e com a religião.





PARA ALÉM DE CANTAR

Kellen Byanca viralizou em 2020 (foto: Instagram/ Reprodução)

A cantora mirim Kellen Byanca, com apenas 11 anos, chama atenção por sua voz forte e potente. Além disso, ora com cabelo black, ora com tranças e penteados, ela representa as mulheres e artistas negras no cenário gospel.





O talento de Kellen para a música foi descoberto nacionalmente, depois de viralizar um vídeo dela cantando nas ruas de Governador Valadares. A carreira começou na igreja, onde cantava desde pequena.





Apesar da carreira recente, Kellen vem conquistando fãs e admiradores pelo país. A música de maior sucesso, ‘Pode Dormir Tranquilo’, acumula quase 64 milhões de visualizações no Youtube, com clipe que retrata a vida de uma jovem que luta contra o câncer. No Spotify, a pequena já tem, em média, cerca de 140 mil ouvintes mensais.





Pastor Henrique Vieira

Pastor Henrique Vieira participou de música com o rapper Emicida (foto: Raquel Cunha/Folhapress )





O Pastor Henrique Vieira não tem uma carreira dedicada à música gospel. No entanto, participa de discussões sociais e sobre minorias. O pastor participa de movimentos de cristãos e evangélicos, que vem se posicionando contrariamente ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A contribuição mais evidente com a música se deu na cultura hip hop. O rapper Emicida o chamou para a participação na faixa Principia, do álbum AmarElo, lançado em 2019. A fé, o amor e o acolhimento são um dos principais temas da música.





Ao final da faixa, um dos trechos recitados por Pastor Henrique Vieira destaca como o amor está muito além das crenças e das religiões e que está, na realidade, acompanhando o ser humano ao longo de toda a história.

'Não tá no dogma, ou preso numa religião É tão antigo quanto a eternidade Amor é espiritualidade Latente, potente, preto, poesia' Pastor Henrique Vieira



