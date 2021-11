'Tá dominado': conheça MC's de BH que se destacam na cena nacional

Música de MC Anjim virou hit nacional ao viralizar no Tik Tok (foto: Divulgação/ Bernardo Rodrigues )







Para além dos aglomerados e das periferias de Belo Horizonte, o funk mineiro se expandiu para todo o Brasil. O belo-horizontino MC Anjim teve o seu hit “Bala Love” como uma das coreografias mais realizadas nos últimos meses no Tik Tok. O caso do MC, assim como outros artistas mineiros no gênero, conta com as redes sociais para viralizar as músicas e os clipes.





O meio digital contribui para a divulgação de MC’s da capital mineira. Seja com músicas, com clipes ou com o lançamento de coreografias, os funks mineiros estão alcançando, cada vez mais, os primeiros lugares em playlists de plataformas de streaming.





No entanto, as mudanças no cenário do funk mineiro não fogem das raízes no estado e também do país. As músicas e clipes apresentam a realidade periférica, como as desigualdades sociais, a violência policial e a atuação dos agentes de segurança. As músicas também mostram a realidade de bonanças sonhada por esse jovens, muitas vezes, chegando à ostentação.





MC Anjim

Aos 20 anos MC Anjim, nascido no Aglomerado da Serra, na Região Centro-sul de BH , destaca-se na cena nacional. O nome faz alusão ao seu cabelo cacheado, o comparavam a um anjo, quando criança.





O hit “Bala love”, além de viralizar em redes sociais de vídeos curtos, também se destacou nas plataformas de streaming de música. No Spotify, a música ficou em segundo lugar no Top Brasil, no último mês.

Mas essa não foi a primeira viralização do MC. Em 2019, o clipe “Água Rosa” despontou em entre os funks no Brasil. Atualmente, o clipe publicado na plataforma do Youtube já conta com mais 58 milhões de visualizações. Suas músicas tem parceria de outros nomes importantes no funk e rap mineiro, como o DJ PH da Serra e Sidoka.





Assim como MC Anjim, conheça outros MC’s mineiros que estão alcançando sucessos no estado e no país.

MC Rick

MC Rick tem apenas 20 anos (foto: Reprodução/ Instagram)





Mc Rick é um dos nomes recentes a levar o Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em suas letras e clipes. O MC explodiu, nacionalmente, em 2017, com as produções próprias. Ele é muito procurado por casas de shows, festas e bailes pelo Brasil.





MC Rick é Erick Warley de Oliveira Rodrigues, de 20. Desde os 12, já se dedicava ao funk. Durante o início de sua carreira, contou com a contribuição de outros MC’s mineiros, como o MC Delano. Lançou hits nacionais como ‘Nada mudou’ e ‘MEC MEC’. Atualmente, o artista tem em média mais de 4,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify.





MC Mika

MC Mika começou a cantar na igreja, antes de disparar no funk (foto: Reprodução/ Instagram)





Miquele Felício, de 22, também está sendo um dos nomes mais procurados nos últimos meses do funk no Brasil. A MC Mika, natural do estado do Maranhão, chegou em Minas Gerais com apenas seis anos. A porta de entrada na música foi a igreja. A partir disso, migrou para o funk, gênero no qual já produziu músicas em diversos tipos e estilos.





Em 2020, Mika lançou o clipe da música “Ele é Magrin”, alcançando mais de 1,5 milhões de visualizações no Youtube. Além das redes sociais, a música se tornou um sucesso nas periferias da capital mineira.





Mika também realizou parcerias importantes com outros artistas mineiros. Em um de seus principais sucessos é na participação do projeto BH no Topo, que reúne MC’s da capital em músicas e clipes.





MC L da Vinte

MC L da Vinte se inspirou em Leonardo da Vinci para criar nome artístico (foto: Reprodução/ Instagram)





Com nome inspirado no pintor italiano Leonardo da Vinci, o jovem de 19 anos Leonardo Miranda de Souza, é um dos principais nomes da chamada “nova geração do funk mineiro”. O sucesso que o levou para o topo das músicas mais reproduzidas no Brasil foi o hit “Paradão no bailão”, lançado em 2018.





Mas L da Vinte não parou por aí. Desde então, se dedicou às parcerias e às produções conjuntas com outros artistas. No momento, tem 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

