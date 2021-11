Conselho de Enfermagem critica fantasia de Bruna Marquezine

Bruna Marquezine é criticada por usar fantasia de "enfermeira sexy" (foto: Reprodução: Instagram)



A atriz Bruna Marquezine postou fotos vestida de enfermeira sexy para uma festa de Halloween. Nesta terça-feira (2/11), o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo divulgou uma nota no Instagram em que defendia que “fantasias de enfermeira desvalorizam o profissionalismo da enfermagem”.



Além disso, a sexualização da profissão abre espaço para abusos, como relatado no trecho. “A enfermagem é uma profissão que exige conhecimentos técnicos, anos de estudo e muito empenho e dedicação em seu cotidiano. Além disso, por ser uma categoria predominantemente feminina, com mais de 80% de mulheres, sofre os impactos das desigualdades de gênero, o que inclui episódios de violência e assédio”.

A sexualização de profissões como enfermeira e professora, além de outros personagens de histórias infantis, como chapeuzinho vermelho e princesas, são comuns em fantasias para carnaval e dia das bruxas. Entretanto esse hábito revela uma estrutura social machista de objetificação do corpo das mulheres.





Ações como a postagem realizada pelo Coren-SP ajudam a trazer os questionamentos sobre o papel da mulher nos diversos espaços sociais e como as relações de representação impactam no dia a dia feminino. Iniciativas semelhantes são realizadas no esporte. Um exemplo é o questionamento aos uniformes utilizados pelas atletas, que priorizam a beleza sobre o conforto, também sexualizando seus corpos.

*estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz