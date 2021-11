Demitido homem que se fantasiou de goleiro Bruno em festa de halloween

(foto: Reprodução) O homem que se fantasiou de goleiro Bruno e zombou da morte da modelo Eliza Samudio deixou o estúdio de tatuagem em que era sócio em Manaus, nesta terça-feira (2/11). A foto com o tatuador fantasiado foi postada pela casa de shows Porão do Alemão e gerou grande repercussão nas redes sociais. Na imagem, ele aparece vestido com uma camisa do Flamengo, onde Bruno jogava à época, e segurando um saco de lixo com o nome de Eliza.





Em nota, divulgada nas redes sociais, o estúdio de tatuagem El Cartel Tatuaria disse que o homem era sócio da empresa e que a parceria foi desfeita e o homem demitido. "O estúdio não compactua com qualquer forma de incitação à violência contra a mulher. Deixando bem claro que o colaborador foi demitido, não fazendo mais parte do quadro de funcionários", afirmou.





A casa de shows que postou a imagem apagou a publicação e pediu desculpas pelo post. A casa também disse que o funcionário que fez a publicação foi afastado.









Ao jornal Extra, a mãe de Eliza disse que vai procurar a Justiça para tomar as medidas necessárias no caso. "Eu já acionei a advogada para tomar as providências. Eu não vou admitir mais fazerem esse tipo de coisa com a minha filha. Justo no dia de hoje. É tão difícil para mim...", afirmou.





A deputada estadual do Amazonas Joana Darc (PL) informou que registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. Pelas redes sociais, o delegado , João Tayah, da Polícia Civil do Amazonas, disse que o homem tem que prestar esclarecimentos pela conduta. "Feminicídio não é brincadeira, feminicídio não é fantasia. É crime fazer apologia ao fato ou ao agente criminoso. Portanto, qualquer estabelecimento que venha apresentar fantasias ofensivas a mulheres, que façam referências elogiosos a qualquer evento criminoso podem acionar o 190", explicou.