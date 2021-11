Ocupa Minas: exposição exalta trabalho literário de mulheres

Leila Vilhena, idealizadora da exposição Ocupa Minas, que mostra a diversidade de perspectiva das autoras mineiras (foto: Paulo Tothy)



A exposição Ocupa Minas homenageia dez escritoras mineiras, de diferentes estilos e vivências, e busca exaltar a produção feminina em meio a um mercado ainda predominantemente masculino. A exposição pode ser vista na forma híbrida, na Biblioteca Municipal Centenário, em Poços de Caldas, e no formato remoto.



Exposição Ocupa Minas acontece de forma híbrida, na Biblioteca Municipal Centenário, em Poços de Caldas (MG) e online (foto: Paulo Tothy)



Além de divulgar o trabalho das autoras mineiras, outra preocupação da Ocupa Minas foi dar espaço para a diversidade de autoras e narrativas. “Desse trabalho no Ocupa Beauvoir, que eu venho fazendo há um tempo de militância, com meu lugar de mineira nasceu a proposta pra gente fazer o Ocupa Minas. A gente escolheu dez mulheres escritoras para trabalhar a diversidade em vários aspectos”, conta Leila Vilhena, idealizadora da exposição.

Entre as autoras homenageadas estão Conceição Evaristo, que narra a perspectiva de uma mulher preta e periférica; Lorena Otero, que escreve contos a partir da perspectiva de uma mulher gorda; Nívea sabino, poeta slammer que tem muito do uso do corpo em suas performances; e Ana Maria Gonçalves, autora de um dos livros mais importantes dos últimos 20 anos do Brasil, Um Defeito de Cor (Record, 2006).





O Ocupa Beauvoir, movimento que luta contra a desigualdade de gênero no mercado editorial, distribuía lambe-lambes interativos, que foram trazidos para a Ocupa Minas, por meio dos cartazes que o público pode levar para casa. “A ideia é que a pessoa saia da exposição e continue ocupando outros lugares como pontos de ônibus, e os cartazes têm QR codes onde a pessoa pode escanear e entrar no nosso site e baixar outros cartazes”, explica Leila.





Além dos cartazes, os visitantes, tanto presenciais quanto online, terão a oportunidade de ouvir podcasts de cada autora. Entre os formatos estão entrevistas com as homenageadas, leituras feitas de trechos de suas obras e relatos de suas carreiras.



SERVIÇO Exposição Ocupa Minas Local: Biblioteca Municipal Centenário - Praça Getúlio Vargas - Centro, Poços de Caldas - MG Site: https://www.ocupaminas.com/ Data: 25 de outubro a 15 de dezembro